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Giriş Tarihi: 7.3.2025 20:48 Son Güncelleme: 7.3.2025 21:08

Borsa manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama

Borsa İstanbul'da son dönemlerde olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olacak şekilde manipülatif eylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Borsa manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı, BIST (Borsa Istanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluştuğu ve oluşan bu olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan manipülatif hareketler tespit edildi. Borsa İstanbul piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği ve bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmadığı belirterek borsa piyasalarının güvenini ve çalışmasını bozacak nitelikte eylemler olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 15 şüpheli İstanbul Adliyesine getirildi.

12 TUTUKLAMA

Burada savcılığa ifade veren şüpheliler nöbetçi ceza hakimliğine sevk edildi. 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Borsa manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
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