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Giriş Tarihi: 3.10.2023 13:22 Son Güncelleme: 3.10.2023 13:24

Borsa rekora doymuyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.562,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

AA
Borsa rekora doymuyor

BIST 100 endeksi, 8.562,70 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,67 puan ve yüzde 0,44 değer kazancıyla 8.524,63 puan oldu. Toplam işlem hacmi 77,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,28 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,17 ile sigorta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 4,75, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 3,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanma riskinin ertelenmesinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu sözle yönlendirmeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed yetkililerinin "şahin" açıklamalarının pay piyasalarını baskıladığını belirten analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun takip edileceğini belirtti.

Öğleden sonra yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri ve varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 seviyesinin direnç, 8.500 ve 8.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa rekora doymuyor
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