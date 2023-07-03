Borsa THY ile zirvede: 6.015

Borsa İstanbul'da siyasi istikrarın devamını sağlayan seçimlerin ardından başlayan ve yeni ekonomi yönetiminin uygulamalarına ilişkin beklentilerle hızlanan yükseliş, dün de devam etti. Pazar günü 300 bin yolcu eşiğini aşarak rekor kıran Türk Hava Yolları'nın hisselerindeki sert yükselişin lokomotifliği üstlendiği borsada endeks dün yüzde 4.45 yükselerek 6.015 puanla kapanış rekoru kırdı. Endeks 6.018 punla da zirveyi yeniledi. Endeks 26 Mayıs'tan bu yana yüzde 31.3 yükseldi. Bu süreçte şirketlerin değeri yaklaşık 1.5 trilyon TL artarak 6.5 trilyon lirayı geçti.Borsadaki yükselişin pimini ateşleyen Türk Hava Yolları oldu. Pazar günü, tarihinde ilk defa 300 bin yolcu eşiğini geçerek 309 bin kişiye hizmet verip rekor kıran THY'nin hisseleri dün 9.3 yükselerek 211.7 lira ile zirveyi gördü. THY hisselerindeki yükselişin etkisiyle dün ulaştırma endeksi yüzde 9'a yakın prim yaptı. Piyasa değeri 290 milyara ulaşan THY hisselerinde son 1 ayda yaşanan yükseliş yüzde 40'a ulaştı. Borsada dün endekste yaşanan yükselişin 42 puanını THY sağladı.Öte yandan Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklanan verilere göre, borsada yerli yatırımcının hisse senedi portföyü haziran sonunda zirveye ulaştı. Yerli yatırımcıların mayısta 1.7 trilyon lira olan hisse senedi portföyü büyüklüğü, haziranda 1.9 trilyonun üzerine çıktı. Aynı ay yabancının da hisse portföyünün 644.5 milyar liradan 783.4 milyar liraya ulaştığı dikkat çekti. Yerli yatırımcıların portföyü haziran sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 155 büyürken, yabancı portföyündeki artış yüzde 109 olarak gerçekleşti.Yeniekonomi yönetiminin normalleşme ve sadeleşme adımları çerçevesinde attığı adımlar, yabancı yatırımcıların da rotayı Borsa İstanbul'a çevirmesini sağladı. Merkez Bankası tarafından son açıklanan verilere göre 2-9 Haziran haftasında 261.8 milyon dolarlık net alım yapan yabancılar, 9-16 Haziran haftasında da 313.4 milyon dolarlık yeni pozisyon açtı. Böylece yabancı yatırımcılar sadece 2 haftada 575.2 milyon dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldu.