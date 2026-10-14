Borsa ve fon soruşturmasında 109 kişiye tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul'da fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik bir eşik daha aşıldı. Genişleyen soruşturma kapsamında; aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, sigorta sektörünün tanınan ismi Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta), Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel, İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp'in de bulunduğu 109 kritik şüpheli isim ve bağlantılı şirketleri hakkında geniş kapsamlı mali tedbir kararı alındı. Soruşturma kapsamında daha önce tedbir kararı getirilen isimlerden olan Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın tedbir kararlarının ise gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödeme sonrası kaldırıldığı öğrenildi.

MANİPÜLATİF EYLEMLER

Soruşturma dosyasında, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasası'nda işlem gören şirket hisselerinde organize manipülatif eylemler yapıldığı belgelendi. Yapılan detaylı incelemelerde, bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan anormal, yapay fiyat artışları sağlandığı tespit edildi. Savcılığın tespitlerinde, söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları kullanılarak kurgulandığı; yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerinin suni biçimde fırlatılarak devasa haksız menfaat ve suç geliri elde edildiği vurgulandı.

131 ADET YATIRIM FONU

Süreçte 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe üzerine, SPK Karar Organı daha önce 131 adet yatırım fonunu TEFAS'ta alım-satım işlemlerine kapatmıştı. Kamuoyunda merak edilen "Mal varlıklarına el konuldu mu?" sorusu da açıklığa kavuştu. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma veya müsadere kararı uygulanmadığı, ancak suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerini engellemek amacıyla şu kısıtlayıcı adli tedbirlerin yürürlüğe konulduğu bildirildi. Listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında yer alan tüm sermaye piyasası araçları soruşturma kapsamında ilgili finansal kurumlarca donduruldu. Şahısların ve temsil ettikleri şirketlerin taşınmaz, gemi, hava aracı ile banka hesaplarında yapmak istedikleri devir, satış, ipotek, teminat gösterim veya yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltıcı tasarruflar başsavcılığın görüş ve yazılı iznine bağlandı. Şüpheli ve olağandışı her türlü finansal hareketin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bildirilmesi talimatı verildi. 109 gerçek kişi ile bu kişilerin yönetiminde/temsilinde bulunduğu şirketler ile 1. derece yakınlarını kapsayan resmi tedbir yazısı ilgili kurumlara gönderildi. Başsavcılık, dün itibariyle ilgililer hakkında yeni bir karar alınmadığını açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör