Borsa ve kriptoya vergi gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bir dönem tartışılan borsa vergisinin artık gündemlerinde olmadığını söyledi. Yılmaz, kripto vergisinin de gündemlerinde olmadığını ekledi. Yılmaz, borsada açığa satış yasağının kaldırılması konusunda da, "Finansal İstikrar Komitesi başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bunların etki değerlendirmelerini yapıyorlardır. Bunlar, yeri zamanı geldiğinde karar verilecek hususlar" dedi. Genel vergi oranlarıyla ilgili adımların atıldığını anımsatan Yılmaz, "Esas konumuz istisna ve muafiyetleri mümkün olduğunca daraltmak. Bundan sonra genel vergi oranlarında çok değişiklik beklememek gerekir artık" dedi. Yılmaz, yüzde 6.4 olarak öngörülen bütçe açığının milli gelire oranının deprem harcamalarına rağmen yüzde 4.9'a çekilmesinin mali taraftaki güçlü duruşun göstergesi olduğunu savundu. Yılmaz, önümüzdeki yıl için belirlenen yüzde 3.1'lik hedefin de maliye politikası desteğinin süreceğinin işareti olduğunu söyledi.