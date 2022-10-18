Borsada 23 yılın en büyük yükselişi

Küresel ve bölgesel risklerin arttığı, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) teminat sıkıntısının yaşandığı eylül ayında, tüm olumsuzluklara rağmen dünyada yükselen iki piyasadan biri olmayı başaran Borsa İstanbul, ekime de hızlı başladı. Eylül ayını 3 bin 179 puandan, geçen haftayı ise 3 bin 626 seviyesinden tamamlayan endeks, bu haftanın ilk işlem gününde adeta şov yaptı. Banka hisselerine gelen alımlarla günü yüzde 6'lık yükselişle 3 bin 847 puandan kapatan endeks, dün de 3 bin 927 puanla tarihi zirveyi yeniledi.Borsa İstanbul 2021'i bin 857 puandan tamamlamıştı. 17 Ekim 2022 itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 107'in üstünde yükselen endeks, böylece 1999'dan bu yana en büyük çıkışına imza attı. Borsa İstanbul'da endeks 1999'da yüzde 485 yükselmişti. Endeksin son 1 yıldaki yükselişi ise yüzde 173'e ulaştı. Borsa İstanbul'da 2021 sonunda 1.9 trilyon lira olan işlem gören şirketlerin piyasa değeri, dün itibarıyla 4 trilyon lirayı geçti. Borsa İstanbul gerek son 1 yılda gerekse 2022'de dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.Borsa İstanbul, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 23 Mart 2020'den bu yana ise yüzde 356 yükseldi. Bu dönemde bankacılık endeksi yüzde 251, sanayi endeksi yüzde 505, hizmet endeksi ise yüzde 350 yükseldi. Ulaştırma endeksi ise pandeminden bu yana Türk Hava Yolları'nın lokomotifliğinde yüzde bin 136 prim yaptı. Halka arz endeksindeki yükseliş ise, özellikle enflasyondan korunmak isteyen tasarruf sahiplerinin borsaya ilgisinin artmasının etkisiyle, pandemiden bu yana yüzde bin 953 prim yaptı.TürkiyeSermaye Piyasaları Birliği (TSPB), verilerine göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 1 trilyon lirayı aşarak tarihi rekor seviyeye ulaştı. 2021 yılı sonunda 524.7 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, dokuz ayda yüzde 97.4 oranında artarak 2022 yılı eylül ayı sonunda 1 trilyon 36 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları eylül sonu itibarıyla son 1 yılda ise yüzde 157 oranında büyüdü. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki büyüme, gerek yıllık (yüzde 83.45) gerekse dokuz aylık (yüzde 52.40) enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Başka bir ifadeyle TSPB verileri, gerek yıllık bazda gerekse bu yılın dokuz ayı itibarıyla pay senetlerine yatırım yapan yerli yatırımcıların, tasarruflarının enflasyon karşısında korunduğunu gösterdi.Bu yıl eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 36 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 498 milyar lirası kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 537 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait. Borsa İstanbul pay senedi piyasasında, bakiyeli yatırımcı sayısı da artmaya devam ediyor. 2021 yılı sonunda 2 milyon 355 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, dokuz ayda 313 bin artarak, eylül ayında 2 milyon 688 bine çıktı.Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, Türk hisse senetlerinin sadece TL bazında değil, dolar bazında da dünya borsaları arasında yılbaşından bu yana birinci sırada olduğunu belirterek, "Güncel durum değişmediği için hisse senetleri portföylerde yer tutmaya devam etmeli" dedi. Doğru hisse senedi seçiminin önemine işaret eden Arısoy, sosyal medya platformları üzerinden bazı kişilerin bireysel yatırımcı kararlarını etkileyebilecek paylaşımları karşısında dikkatli olunması çağrısında bulundu. Arısoy, kısa vadede kolay para kazanma hevesi yerine mutlaka büyük resme odaklanılması gerektiğini vurguladı.A1 Capital Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim Tunçbilek, "Ekim ayının sonuna doğru bilançolar açıklanmaya başlıyor. Bence bu bilanço döneminde olumlu sürprizler göreceğiz. BIST 100 endeksinin ise önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 5.970 seviyelerine gitmesi muhtemel görünüyor. Yurt dışından gelen haberlere bir yıldır çok alıştık. Artık bizi pek etkilemiyor. Türkiye'nin ekonomisi çok özgün ve ayrışık. İçeride sıcak para sahibi yabancı pek kalmadı. Doğrusu olmasını da ben tercih etmem. Çünkü sıcak para çok hızlı gelebildiği gibi çok hızlı da çıkabiliyor. Çıkarken de bir filin züccaciye dükkânına girmesi gibi kıra-döke çıkıyor. Yabancılar tekrar geldiği zaman endeks umarım çok primli olur ki böylece elimizden ucuza hisse almamış olurlar" dedi.