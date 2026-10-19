Borsada 333 hisse defter değerinin altında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun fonlara ilişkin rehberi yayımlayarak 16 Eylül'de başlayacak çöküşün fitilini ateşlediği 28 Ağustos'tan bu yana BIST 100 Endeksi'ndeki kayıp yüzde 20'ye ulaştı. Bu dönemde şirketlerin piyasa değeri 6 trilyon 251 milyar lira azalarak 21 trilyon 342 milyar liradan 15 trilyon 91 milyar liraya indi. Piyasa değeri dolar bazında ise 138 milyar 295 milyon dolar azalarak 444 milyar 226 milyon dolardan 305 milyar 941 milyon dolara geriledi. Borsa genelinde 333 hisse, BIST 100'de 52 hisse, BIST 30'da ise 16 hisse defter değerinin altına geriledi.

ZARAR 1.7 TRİLYON

Borsada fiili dolaşım oranının yüzde 26.94 olduğu dikkate alındığında 28 Ağustos'tan bu yana yatırımcıların zararı 1 trilyon 684 milyar lira (37.3 milyar dolar) olarak hesaplandı. Borsada endeksin yüzde 10 düştüğü son 1 ayda ise finansal kiralama endeksi yüzde 81.3, halka arz endeksi yüzde 60, aracı kurum endeksi ise yüzde 52.4 değer kaybetti. Son 1 ayda bankacılık endeksi yüzde 4.39, iletişim endeksi ise yüzde 1.32 prim yaptı.

85 HİSSE YÜKSELDİ

Son 1 ayda sadece 85 hisse değer kazanırken, 593 hisse değer kaybetti. BIST 30'da son 1 ayda en fazla yükselen yüzde 11.1 ile Yapı Kredi Bankası olurken, Sasa yüzde 32, Astor yüzde 31 düştü. BIST 100'de son 1 ayda en fazla düşen yüzde 47.1 ile Binho olurken, Ahlatçı yüzde 19.1 ile en fazla prim yapan hisse oldu.