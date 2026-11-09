Borsada 7 haftalık düşüş sona erdi: 1.2 trilyonluk toparlanma

Fon piyasasında yaşanan krizin etkisiyle 11 Eylül-30 Ekim tarihleri arasındaki 7 haftanın tamamında düşen Borsa İstanbul, kasım ayına hızlı başladı. BIST 100 Endeksi kasım ayının ilk haftasını yüzde 6.72 yükselişle 11.482 puandan tamamladı. Borsada İstanbul geçen hafta dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası oldu. Şirketlerin toplam piyasa değeri 1.2 trilyon lira artarak 16.3 trilyon liranın üzerine çıktı.

THY UÇUŞA GEÇTİ

Ulaştırma endeksinin yüzde 21.8 değer kazandığı geçen hafta BIST 30 Endeksi yüzde 6.5 prim yaptı. BIST 100'de sadece 9 hissenin değer kaybettiği geçen hafta, en fazla düşüş yüzde 9.65 ile Doğuş Oto'da yaşandı. Geçen hafta 9 aylık bilançosunu açıklayan ve beklentilerin üzerinde kâr elde eden THY, BIST 30'da yüzde 23.55 ile en fazla yükselen hisse oldu. THY'yi yüzde 23.1 ile Pegasus izledi. Geçen hafta Aselsan yüzde 4.3, Tüpraş yüzde 1.7, Turkcell yüzde 0.11 değer kaybetti. Borsanın tamamında 609 hisse yükseldi.

GERİ ALIMLAR HIZLANDI

Borsanın yükselişinde, şirketlerin kendi hisselerinde yaptığı geri alımlar da etkili oldu. Geçen hafta 76 şirket kendi hisselerinde geri alım gerçekleştirdi. En fazla net alım yapan şirketler 1 milyar 525 milyon TL ile Turkcell ve 1 milyar 209 milyon TL ile Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası 11 milyar lira büyüklüğünde bir hisse geri alım programı başlattığını duyurmuştu.

358 ŞİRKET DEĞERİN ALTINDA

Borsada geçen hafta yaşanan yükselişte, bazı faktörler ön plana çıktı. Öncelikle endeksin son 1.5 aydaki hızlı değer kaybının etkisiyle hisselerin çok ucuzlaması piyasanın cazibesini artırdı. BIST 100'de 53 şirket, BIST 30'da 16 şirket, BIST TÜM'de ise 358 şirket defter değerinin altında işlem görüyor. Tasfiyedeki fonlarda yer alan BIST 30 hisselerinin borsa dışında kurumsal yatırımcılara satılması da satış baskısını azaltarak endeksin toparlanmasında etkili oldu.

FAİZDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

ABD'de seçim sonuçlarının netleşmesiyle küresel risk iştahının artması ve petrol fiyatlarının 117 dolardan 95 dolara gerilemesi de borsada moralleri yükseltti. Ekim ayında manşet enflasyondaki artışa rağmen, çekirdek göstergelerde olumlu tablo aralıkta da faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Makro göstergelerde olumlu tablo özellikle ihracatta da ekimde 3 rekorla kendini gösterdi. Fon tasfiyesi kapsamında yapılan geri ödemeler de piyasanın rahatlamasında etkili oldu.

BORSA NİÇİN YÜKSELDİ?

Ucuzluk: 358 şirket defter değerinin altına indi.

ABD seçimleri: Risk iştahı arttı, petrol çakıldı.

Enflasyon: Çekirdek göstergeler geriliyor.

Faiz: Aralıkta en az 100 baz puan indirim bekleniyor.

Fon: Fonlardaki BIST 30 hisselerinin borsa dışında satılması baskıyı azalttı.

Tasfiye: Yapılan ödemeler piyasaları rahatlatıyor.

Geri alım: Şirketlerin kendi hisselerini alması mesaj olarak algılanıyor.

Barış: ABD-İran ile Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes umudu güçleniyor.