Borsada açığa satışa yasak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni hafta öncesinde piyasada volatiliteyi azaltmak ve olası spekülatif hareketleri önlemek için yeni tedbirleri açıkladı. Borsa İstanbul'da açığa satış yasaklandı. Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilmesine karar verildi. SPK'dan yapılan açıklamada, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunması için tedbir alındığı belirtildi.

25 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

SPK'nın kararıyla Borsa İstanbul'da açığa satış işlemleri 25 Nisan seans sonuna kadar yasaklandı. Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da yasak kapsamında olacak. Şirketlerin bu sürede pay geri alımlarında "Geri alım için verilen fiyat emri, mevcut fiyat tekliflerinden veya en son gerçekleşen satış fiyatından daha yüksek olamaz" ve "Geri alım için verilen fiyat emri, emir sisteminde bekleyen mevcut en yüksek alış fiyat teklifinden daha yüksek olamaz" hükmü uygulanmayacak. Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak koruma oranı da asgari yüzde 35'ten 25 Nisan seans sonuna kadar 20'ye indirilecek.

BORSA DA DUYURU YAPTI

Borsa İstanbul da dün akşam bir duyuru yayınladı. Pay piyasasında emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik yapıldı. Buna göre pay piyasasında emir/işlem oranı 25 Nisan seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürüldü. Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti de 0.25 TL'den 0.50 TL'ye yükseltildi.