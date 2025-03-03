Borsada Aselsan rüzgârı

Türkiye son 10 yılda attığı adımlarla savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 80'nin üzerine taşırken, sektörün lokomotiflerinden olan ve 2024'te rekor bilançoya imza atan Aselsan, borsada yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Geçtiğimiz yıla ilişkin bilançonun açıklanmasının ardından hisse senetlerindeki yükseliş devam eden Aselsan, Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi haline geldi. Borsada geçtiğimiz haftayı yüzde 12.93 yükselişle tamamlayan Aselsan'ın hisseleri, son 3 ayda yüzde 34.56, son 6 ayda yüzde 60.28 prim yaptı.Aselsan hisselerinde yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş ise yüzde 28.90 olurken, 1 yıllık artış yüzde 53.7 olarak gerçekleşti. Hisse senetlerindeki bu yükselişin etkisiyle Aselsan 11 milyar 718 milyon dolar ile, Garanti Bankası'ndan sonra piyasa değeri en yüksek ikinci şirket haline geldi. Garanti'nin piyasa değeri 14.8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Aselsan son dönemdeki yükselişi ile, piyasa değeri 11.6 milyar dolar olan Türk Hava Yolları (THY) ve piyasa değeri 10.6 milyar dolar olan Koç Holding'i geride bıraktı.