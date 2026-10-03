Borsada avukat çift vurgunu

SABAH, dev borsa soruşturmasındaki gizemli finans ağının detaylarına ulaştı. Operasyondan hemen önce tek hissede 4.8 milyar liralık satış yaparak 2.5 milyar TL net kazanç sağlayan avukat eş ve borsa oyuncusu kocasının devasa para trafiği ortaya çıkarıldı. Operasyonda gözaltına alınan ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Soruşturma detaylarında en dikkat çekici finansal hareketlilik, avukat eş ile kocasının gerçekleştirdiği devasa para trafiğinde tespit edildi.

CEBE 2.5 MİLYAR TL ATTILAR

İstanbul Barosu'na kayıtlı olan ve Beyoğlu merkezli Förde Law Office bünyesinde avukatlık yapan Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in, son bir yılda borsada yalnızca Katılımevim (KATLEV) paylarına yatırım yaptıkları belirlendi. Soruşturma birimlerinin incelemelerine göre çiftin finansal hareket dökümünde yalnızca tek hissede işlem gerçekleştirildi. Çiftin söz konusu hisseye yatırdığı toplam ana para tutarı 2 milyar 320 milyon lira olarak kaydedildi. Avukat Karı-koca, fon operasyonları ve adli incelemeler başlamadan hemen önce ellerindeki payların tamamını satarak piyasadan çıktı. Gerçekleştirilen toplu satışların tutarı 4 milyar 854 milyon TL'ye ulaşırken, çiftin bu işlemden elde ettiği net nakit kazanç 2 milyar 534 milyon TL olarak hesaplandı.

BASKETBOLCU DA VAR

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında spor ve borsa dünyasının tanıdık isimleri de yer alıyor. Eski Ümit Milli Takım basketbolcusu ve borsa oyuncusu olarak bilinen Burak Sevindik'in de benzer bir yöntem izlediği saptandı. Sevindik'in, Selçuk Ecza Deposu (SELEC) paylarında operasyon öncesi zamanlamayla yüksek montanlı nakit çıkışları gerçekleştirdiği ve tek hisse üzerinden 1 milyar 126 milyon TL net nakit kazanç sağladığı belirlendi.

6 ŞİRKET VE FON İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında, sermaye piyasalarında koordineli hareket ettikleri değerlendirilen odakların işlemleri tek tek incelendi. Odine Solutions Teknoloji (ODINE) hissesinde şirketin büyük ortaklarından Alper Tunga Sagu Burak ve Fırat Kerim Ersoy'un pay satış başvuruları ve hisse devir süreçleri mercek altına alındı. E-Data Teknoloji (EDATA) şirketinin ana hissedarları Tahir Fatih Mutlu ve Osman Sungur'un kontrol hisselerini Ali Göl'ün de yer aldığı gruba devretmek üzere anlaştıkları tespit edildi. Mutlu'ya daha önce SPK tarafından idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Birleşim Grup Enerji (BIGEN) kurucu ortaklardan İdris Çakır'ın adı halka arz ve pay satış süreçleriyle soruşturma dosyalarına yansıdı. Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) ve Turk İlaç (TRILC) hisselerinde paylardaki fiyat hareketleri nedeniyle Mücahit Acaralp hakkında SPK tarafından 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulandığı aktarıldı.

ÖZALP ADLİYEDE

Soruşturmanın fon ayağını ise Tera Portföy ve Pusula Portföy üzerinden yürütülen usulsüz işlemler oluşturdu. Piyasa dolandırıcılığı ve koordineli alımsatım iddiaları kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Nil Özalp'in yanı sıra İhsan Çimen, Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Jeremy Etienne Debost, Gürsel Akça, Hüseyin Emre Güner, Tuncer Köklü, Ali Göl, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Mesut Yalım ve Erol Demirbaş savcılık ifadeleri ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin koordineli alım satım yaparak piyasayı yönlendirdikleri değerlendiriliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör