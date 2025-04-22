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Giriş Tarihi: 22.4.2025 13:14 Son Güncelleme: 22.4.2025 13:15

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili olması nedeniyle cuma günü yapılacak.

AA
Borsa’da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili olması nedeniyle cuma günü yapılacak.

Pay Piyasasında 21 Nisan Pazartesi tarihli işlemlerin takası 24 Nisan Perşembe, 22 Nisan Salı tarihli işlemlerin takası ise 25 Nisan Cuma tarihinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 23 Nisan'da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

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Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
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