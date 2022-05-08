Borsada genç yatırımcı sayısı 2 yılda 6 kat arttı

Dünya ekonomisi 2019'un son çeyreğinde Çin'de başlayan pandemi ile birlikte, son 2 yılda çok zorlu bir sürece girdi. Pandeminin etkileri atlatılmaya çalışılırken patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı küresel enflasyonu tarihinin en yüksek seviyelerine çekerken, bireysel alım gücünün önemli ölçüde azalması dünya genelinde borsalara ilgiyi artırdı. Enflasyonist ortama karşı kendini korumak isteyen kesimler, içeride özellikle Kur Korumalı Mevduat uygulaması ile dövizde de tansiyonun düşmesiyle birlikte, ek gelir arayışında rotayı borsaya yöneltti. Yatırımcı sayısında en çarpıcı artış genç nüfusta gözlendi. Salgın öncesi 2019'da 15-24 yaş arasındaki yatırımcı sayısı 17 bin 71 iken, bu sayısı 2022 Nisan ayı itibarıyla 128 bin 633'e çıktı. 25-29 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı 47 bin 614'ten 240 bin 980'e, 30-34 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı 87 bin 56'dan 316 bin 475'e yükseldi.Böylece 15-30 yaş aralığında yatırımcı sayısı 65 binden 369 bin 613'e ulaştı. Bu yaş aralığındaki yatırımcıların 2019'da 1.4 milyar lira olan portföylerinin değeri 2022 Nisan itibarıyla 12.8 milyar liraya ulaştı. 15-35 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı ise 151 bin 741'den 696 bin 88'e fırladı.KRİPTO piyasalarındaki yüksek dalgalanmadan çekinen ve finansal özgürlük peşinde koşan genç kuşak, birikimlerini Borsa İstanbul'a yönlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 2019'da 1 milyon 154 bin 349 olan borsa yatırımcısı sayısı, Nisan 2022 itibarıyla 2 milyon 483 bini aştı. Yatırımcı sayısında iki kattan fazla artış yaşanırken, yerli yatırımcının hisse senedi portföyü ise bu dönemde 185.8 milyar liradan 710.3 milyar liraya ulaştı.BORSA İstanbul'daki yükselişe paralel olarak gençlerin portföyleri de 8 kata yakın artış gösterdi. 15-24 yaş aralığında portföy yarım milyon liradan 3.7 milyar liraya, 25-29 yaş aralığında portföy 0.9 milyar liradan 9.1 milyara, 30-34 yaş aralığında ise portföy 2.2 milyar liradan 16.5 milyara ulaştı. Böylece 15-35 yaş aralığındaki yatırımcıların toplam portföy değeri 3.6 milyar liradan 29.3 milyar liraya yükselmiş oldu.YABANCI yatırımcının küresel ve jeopolitik risklerin etkisiyle satış yaptığı son 2 yılda, yerli yatırımcıların alımlarıyla ayakta kalan Borsa İstanbul, getiride dünyanın zirvesine çıktı. Dünya Borsalar Birliği'nin verilerine göre Borsa İstanbul, son 3 ayda yüzde 26.49, son 6 ayda yüzde 55.2, yıl başından bu yana yüzde 32.3 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa İstanbul son 1 yılda ise yüzde 72 ile Arjantin'in ardından küresel yükselişte ikinci sırada yer aldı. Borsa İstanbul Türkiye'de pandemi kaynaklı ilk ölümlerin görüldüğü Mart 2022'de 842 puanı gördü. Endekste o tarihten bu yana yaşanan yükseliş ise yüzde 192'ye ulaştı. O dönemde şirketlerin 840 milyar liraya kadar gerileyen piyasa değeri, şu an itibarıyla 2.5 trilyon lirayı aştı.BORSA İstanbul'a ilginin katlanarak artmasında, hisse senedi fiyatlarının benzer ülke piyasalarına göre iskontolu olmayı sürdürmesi, rekor temettü ödemeleri, şirketlerin geri alımları ve enflasyona karşı korunma arzusunun yanı sıra hız kesmeyen halka arzlar da etkili oldu. 2021'de 52 şirketin 21.6 milyar TL'lik halka arz gerçekleştirdiği Borsa İstanbul'da, bu yıla da hızlı bir giriş yaptı. Yılın ilk 4 ayında 16 şirket 6.1 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzlara gelen toplam talep ise 19 milyar lirayı aştı. Bu hafta da Yayla Agro ve Sun Tekstil'in halka arzları tamamlanacak.