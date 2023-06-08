Borsada iki halka arza 1.4 milyon yatırımcı

KatılımevımTasarruf Finansman ile Pasifik Euraisa Lojistik'in 6-7 Haziran'daki halka arzları tamamlandı. Katılımevim'in toplam 60 milyon adet hissesi 13.43 liradan halka arz edildi. Halka arzın büyüklüğü 805.8 milyon lira olurken, 1.1 milyar liralık talep geldi. Halka arzda 474 bin 210 yatırımcıya hisse satılırken, halka açıklık oranı yüzde 33.3 olarak gerçekleşti. Halka arz edilen hisselerin yüzde 43'ü yerli kurumsal yatırımcılara, yüzde 57'si bireysel yatırımcılara satıldı. Katılımevim, 2022'yi yüzde 325 net kâr artışı ile tamamladı. Şirket, 2022'de sözleşme adedini yüzde 25 oranında artırırken, sözleşme hacimlerinde ise yüzde 107 büyüme sağladı.Asya'dan Avrupa'ya Demir İpekyolu hayalinin gerçekleşmesi için 2019 yılından bu yana ülkeler arası önemli anlaşmalara ve taşımalara imza atan, 2022 yılında havayolu ve deniz yolu taşımacılığına da girerek tüm taşıma modları ile lojistiğe yön veren Pasifik Eurasia'nın da halka arzında 34 milyon adet hisse 25 liradan satıldı. Halka arz büyüklüğü 850 milyon lira olurken, gelen talebin büyüklüğü 2.2 milyara ulaştı. Halka açıklık oranı yüzde 20.2 olurken, 903 bin 205 yatırımcıya hisse satıldı. Öte yandan A1 Capital ve Forte Bilgi İletişim'in halka arzları ise bugün tamamlanacak.