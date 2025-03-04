Borsada manipülasyon soruşturmasında 17 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da son dönemde yatırımcıları isyan etme noktasına getiren hisse senedi manipülasyonlarına yönelik operasyon başlattı. Başkentgaz hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında Hasan Meşe'nin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKİCİ DÜŞÜŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BIST Pay Piyasası'nda son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluşması ve bu hareketliliklere sebep olan sermaye piyasası araçlarındaki manipülatif işlemlerle BIST'te ani düşüşlerin meydana gelmesine ilişkin soruşturma başlattı. Bu hareketliliği, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde değerlendiren Başsavcılık, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.

YÜKSELTİP ÇAKTILAR...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen başvuru dilekçesi ile harekete geçti. 17 şüpheli şahsın Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasası paylaşımlarında ve hisse senedinde 27 Temmuz 2021/8 Kasım 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde bulunulduğunun tespit edilerek şikâyet dilekçesi düzenlendi. Söz konusu tarihler arasında Başkentgaz 11.18 liradan 10.62 liraya düştükten sonra 28.49 liraya yükselip 16.75 liradan kapanmıştı. Yani hisse 3 ayda yüzde 168 yükseldikten sonra yüzde 41 düşmüştü. SPK raporunda şahısların incelenen hesap hareketlerinde birbirleri arasında para transferlerinin bulunduğu, HTS kayıtlarının incelenmesinde şahıslar arasında görüşme kayıtlarının olduğu, şüpheli şahısların sosyal medya hesapları üzerinden Başkent gaz pay fiyatına ilişkin hedef fiyatlar verdikleri ve yatırımcıların alım kararlarını etkileyebilecek nitelikte paylaşımlar yaptıkları ifade edildi.