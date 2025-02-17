Borsadan 200 şirkete 209.3 milyar kaynak

Borsa İstanbul'da art arda yaşanan 6 yıllık kesintisiz yükseliş rekorunun ardından endeks 2025'in ilk iki ayında yerinde sayarken, halka arzlarda rekor kırılmaya devam ediliyor. Bu yılın ilk 1.5 aylık döneminde 12 şirket 28.5 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da 2020'den bu yana halka arzlar ve bedelli sermaye artırımları ile birlikte şirketlere sağlanan kaynak 390 milyar TL'ye ulaştı.Borsa İstanbul'da 2020 yılından bu yana halka açılan şirket sayısı 200'e ulaştı. 2020'de 8 şirket 1.1 milyar liralık, 2021'de 52 şirket 12.6 milyar liralık, 2022'de 40 şirket 19.3 milyar liralık halka arz yaparken, 2023'te 54 şirket halka arz gerçekleştirerek 79.3 milyar TL rekor kaynak sağladı. 2024'te 34 şirket 59.5 milyar liralık halka arz yaptı. Bu yılın ilk 1.5 aylık döneminde 10 şirket halka arzını tamamlayıp işlem görmeye başlarken, Balsu Gıda ve Bulls Girişim Sermayesi ile birlikte bu sayı 12'ye, sağlanan kaynak tutarı ise 28.5 milyara ulaştı. Böylece 2020'den bu yana halka arz gerçekleştiren 200 şirketin sağladığı kaynak tutarı 209.3 milyara çıktı.Halka açılan şirketler finansman sağlanırken, diğer yandan da bedelli sermaye artırımları ile de rekor kaynak elde edildi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre 2020-2024 yılları arasında bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla sağlanan kaynak tutarı da 180.8 milyara ulaştı. Böylece 2020 yılından bu yana şirketlere sağlanan kaynağın büyüklüğü 390.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul'da 2019 sonunda 286 olan işlem gören şirket sayısı, son 2 halka arzla birlikte 584'e ulaştı. Böylece işlem gören şirketin üçte biri son 5 yılda gelmiş oldu.