Borsanın devleri düşüşe direndi

Fon krizinin yarattığı güven bunalımı Borsa İstanbul'a haftalık bazda tarihinin en uzun düşüş sürecini yaşattı. Endeks 11 Eylül- 23 Ekim tarihleri arasındaki 6 haftanın tamamını düşüşle kapatarak, tarihinin en uzun kayıp serisine imza attı. Borsada 11 Eylül'de 14.467 puan olan endeks, 23 Ekim itibarıyla 11.116 seviyesine geriledi. Endeks 5 Aralık 2025'ten bu yana en düşük kapanışı gerçekleştirirken, 6 haftalık sürede yaşanan kayıp yüzde 23.16 olarak gerçekleşti.

BIST-30'DA SINIRLI DÜŞÜŞ

Söz konusu süreçte şirketlerin toplam piyasa değeri 6.7 trilyon lira azalarak 20 trilyon 832 milyar liradan 14.1 trilyon liraya indi. Şirketlerin fiili dolaşım oranının yüzde 27.06 olduğu dikkate alındığında, halka açık kısımdaki kayıp, başka bir ifade ile yatırımcının zararı ise 1.8 trilyonu geçti. Şirketlerin değeri dolar bazında 145.6 milyar dolar azalarak 430.4 milyar dolardan 284.7 milyar dolara indi. Yatırımcının dolar bazındaki zararı ise 39.4 milyar dolar oldu. BIST 100 Endeksi'nin yüzde 23.1 düştüğü 6 haftalık süreçte, Türkiye'nin dev şirketlerinin işlem gördüğü BIST 30 Endeksi'ndeki kayıp yüzde 19.5'te kaldı. BIST 50 Endeksi yüzde 21.1, BIST Tüm Endeksi yüzde 30.3 düşerken, en çarpıcı kayıp yan tahtalarda görüldü.

BIST 100'den BIST 30 şirketlerinin çıkarılmasıyla oluşan BIST YUZO Endeksi yüzde 34.4 düşerken, BIST Tüm'den BIST 100 Endeksi'ndeki şirketlerin çıkarılmasıyla oluşan BIST TUMY Endeksi yüzde 49.78 değer kaybetti. Halka arz endeksine bu dönemde yaşanan kayıp yüzde 67.7 oldu. 11 Eylül'den bu yana borsada 135 hissedeki düşüş yüzde 50'yi geçti. 29 hissedeki kayıp yüzde 80'i, 12 hissedeki kayıp ise yüzde 90'ı geçti. 647 hissenin değer kaybetti bu dönemde BIST 30'de en fazla düşüş yüzde 50 ile Astor'da yaşandı. Sasa'nın yüzde 43, Gübre Fabrikaları'nın 40 değer kaybettiği bu süreçte en az kayıp yüzde 2 ile TAV'da yaşandı. 301 hissenin fiyatı 3 yıl önceki fiyatının altına geriledi. 100 hisse ise 3 yıl önceki fiyatının yüzde 50'den fazla altına düştü.

GERİ ALIMLAR HIZLANDI

Borsada yaşanan büyük düşüş şirketlerin hisse geri alımlarını hızlandırdı. Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim haftasında 79 farklı şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. Beş işlem gününde toplam 222 şirket bazlı geri alım kaydı oluşurken, bazı şirketler haftanın tamamında, bazıları ise belirli günlerde kendi hisselerini satın aldı. Pay geri alımları pazartesi 41, salı 42, çarşamba 47, perşembe 48 ve cuma 44 şirket kendi paylarında gerçekleştirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör