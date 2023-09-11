Borsaya 1 haftada 715 bin kişi geldi

Borsa İstanbul'da bir yandan halka arzlarda bir yandan da yatırımcı ilgisinde rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediliyor. Enflasyona karşı getiri arayışı ve halka arz edilen hisse senetlerinin ilk dönemdeki yüksek performansı yatırımcıların adeta borsaya hücum etmesini sağladı. Borsada 1 Eylül'de 6 milyon 264 bin 723 olan yatırımcı sayısı, 8 Eylül'de 6 milyon 980 bin 97'ye ulaştı. Böylece borsaya 1 haftada gelen yatırımcı sayısı 715 b in 374 olarak gerçekleşti. Yatırımcı sayısında yıl başından bu yana 3 milyon 196 bin kişi arttı.Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısının zirveye ulaşmasında halka arzlar başrolü oynadı. Yılın ilk 8 ayında 32 şirket halka arz oldu, katılım sayısı 41.7 milyonu buldu. Bu halka arzlarla 42.9 milyar TL toplandıGeçen yıl da 40 şirket halka arz edilirken, halka arzlara katılan toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 713 bin 686 kişi olmuştu. Halka arzlara katılımda rekorlar kırılırken, dağıtılan hisse senedi miktarı son Tarkim örneğinde olduğu gibi 2'ye kadar düştü. Tarkim'de 5 milyon adetlik hisse senedi arzına, 20.7 milyon adet talep geldi. Halka arzlara katılım rekoru 3 milyon 804 bin kişiyle Ebebek'te kırıldı.Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte, enflasyonu indirme temel hedefiyle, para politikasında başlayan normalleşme yabancıların da rotasını Borsa İstanbul'a çevirmesini sağladı. Borsa İstanbul, son 3 ayda yüzde 50 ile getiride dünyanın zirvesinde yer aldı. Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yüzde 51.1, son 1 yılda ise yüzde 142.2 ile getiride dünyada üçüncü oldu. Borsada 25 Mayıs'tan bu yana yaşanan yükseliş ise yüzde 90'a ulaştı.Halka arz edilen şirketler, getiri arayışındaki yatırımcıların akınına uğrarken, borsada sergilenen performans da bu talebi haklı kılıyor. Endeksin yüzde 51.1 yükseldiği yıl başından bu yana halka arz endeksi yüzde 101.3 yükseldi. Son 3 yılda BIST100 Endeksi yüzde 665 artarken, BIST Halka Arz endeksi ise yüzde 2.535) prim yaptı.