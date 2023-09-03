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Giriş Tarihi: 3.9.2023

Borsaya 2 yeni şirket geliyor

Borsaya 2 yeni şirket geliyor
Bu yıl 30 şirketin halka arz gerçekleştirdiği Borsa İstanbul'a iki yeni şirket daha geliyor. Tarkim ve Gıpta Ofis'in halka arzı önümüzdeki hafta yapılacak. Tarkim sermayesinin yüzde 23.8'ini temsil eden 5 milyon adet hisseyi, 107.5 liradan halka arz edecek. Halka arz büyüklüğü 537.5 milyon TL olacak. Halka arz için 5 ve 6 Eylül tarihlerinde talep toplanacak. Tarkim'in sermayesinin yüzde 60'ı Tarım Kredi Kooperatifleri'ne, yüzde 40'ı ise Gübre Fabrikaları'na ait bulunuyor. Gıpta Ofis ise sermayesinin yüzde 30.3'ünü oluşturan 40 milyon adet hisseyi, 20.9 liradan satacak. Halka arz büyüklüğü 836 milyon TL olacak. Halka arz için 6-7 ve 8 Eylül'de talep toplanacak.
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Borsaya 2 yeni şirket geliyor
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