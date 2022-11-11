Borsaya manipülasyon düzenlemesi geliyor

TürkiyeSermaye Piyasaları Birliği Başkanı İbrahim Halil Öztop, sermaye piyasalarında eylülde yaşanan sıkıntının bir daha olmaması için önlemler üzerinde çalışıldığını belirterek, "O dönemde sistemik risk olmadan süreç kazasız belasız atlatıldı. Ancak bu süreçten dersler çıkardık" dedi. A Para'da SABAH Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sunduğu 'Ekonomi Masası' programında soruları yanıtlayan Öztop, eylülde vadeli işlemler ve opsiyon borsasında bankacılık hisseleri üzerinde yapılan yüksek hacimli kaldıraçlı işlemlerle spot piyasadaki hisselerin fiyatının oynatılması ardından hisselerde yaşanan sert hareketlerle ilgili sürecin perde arkasında yaşananları ilk kez anlattı. Öztop, "O süreçte banka hisselerinde yoğunlaşma oldu. Ciddi bir yükseliş yaşandı. Daha sonra piyasalar döndü. Burada teminat açığı ortaya çıktı. Aracı kurumların sistematik riski olmadan 30 Eylül itibarıyla bu süreç kazasız belasız sonuçlandı. Bu konu tüm tarafları etkiledi. Aracı kurumlar zarar etti, sermaye artırdılar" dedi.Yaşananların manipülasyon olup olmadığını anlamak için soruşturma başlatıldığını hatırlatan Öztop, "Buradan bazı dersler çıkardık. Bu hafta SPK, Borsa İstanbul, MKK, Takasbank toplantı yaptık. Öneriler alındı. Risk yönetiminin çok hassas olduğu konusu değerlendirildi. Bu konuda düzenlemeler yapılacak. Yoğunlaşma riskinin önlenmesi gerekiyor. Düzenlemeler yapıldıktan sonra aracı kurumlarda eğitim süreci de başlayacak. Risklerin maliyetini aracı kurumların da bilmesi gerekiyor" dedi.BORSANIN hâlâ iyi bir yatırım aracı olduğunu belirten Öztop, "2023'te hem yerli hem de yabancı yatırımcı sayısının artmasını bekliyorum" dedi. Halen 2.8 milyon olan yatırımcı sayısının 2023'te 3 milyona çıkmasını beklediğini ifade eden Öztop, "Tabii, burada 3 milyonu bulup, onu korumak önemli… Borsada yıl sonu bilançolarıyla 31 Mayıs'a kadar halka arz yapabilirsiniz. Dolayısıyla 2023'ün ilk yarısında da yeni halka arzlar gündeme gelebilir. Büyük şirketlerin de borsaya gelmesini arzuluyorum. Talep olduğuna göre arzın da olması gerekir" mesajı verdi.