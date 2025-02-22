Borsaya operasyon çekenlere inceleme

Sermaye piyasalarında dün yeni bir operasyon başlatıldı. Haftanın son gününe Borsa İstanbul yüzde 0.09 oranında primle 9 bin 818 puandan başladı. Ancak kapanışa doğru hiçbir olumsuz haber akışı olmamasına rağmen sert satışlar geldi. BİST dakikalar içinde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Borsada en çok satış yapan kurumların BofA ve Yapı Kredi olması dikkat çekti.

TÜM KURUMLAR İNCELENECEK

Borsada yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerinin ardından kurumlar devreye girdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), akşam saatlerinde olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.