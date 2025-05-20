Borsaya yedinci sigorta şirketi geliyor

Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta gibi büyük şirketler de dahil toplam altı firmanın halka açık olduğu sigorta sektöründe yeni bir şirket daha yolda. Doğa Sigorta, 2026'nın ilk yarısında halka arz olmayı planlıyor. İnfo Yatırım liderliğinde bir konsorsiyum kurarak halka arz sürecine start veren firma, Sermaye Piyasası Kurulu başvuru sürecinde. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "Önümüzdeki dönem şirketimizin en önemli hedeflerinden biri halka arz. Borsadaki fiyatlamalara baktığımızda dalgalı bir seyir var. İşlemleri ve gereklilikleri yerine getiriyoruz şu anda. Şu anda süreçler devam ediyor. 2026 yılının ilk yarısında halka arzı tamamlamayı planlıyoruz her şey yolunda giderse" şeklinde konuştu.

TEKNİK KÂRLILIK DA ARTMALI

Pandemi döneminde zor bir dönem geçirildiğini ardından da deprem dönemi geldiğini belirten Kırmızı, "Ama 2023 ve 2024 yılları fena değildi. Tabii ki teknik kârlılık çok düşük. Çoğu zaman aslında teknik kârlılık yok veya zarara dönüyor ama sonuçta sigorta şirketleri de birer finansal şirket. Finans sektörüne de hizmet eden. Böyle baktığımızda aslında mali kârla iyi sonuçlar elde edildi. Ama teknik karlılığın da yükselmesi lazım. Çünkü bazı branşlarda fiyatlar gerçekten çok düşük" dedi. Enflasyonun ve faizlerin yüksek olduğu dönemde mali kârlılığın arttığını belirten Kırmızı, ölçeği büyüterek kârlılığın teknik taraftan gelmesinin de sağlanmasının sektörü daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağını da belirtti.

BAZI ÜRÜNLERDE FİYATLAR DÜŞÜK

Enflasyonun çok yüksek olduğu dönemlerde tek tek fiyatları değerlendirdiğinde sigorta fiyatlarından şikayetler olduğunu ancak sigortalanan riskin fiyatının dikkate alınmadığını söyleyen Kırmızı, "Örneğin araç sigortasında arabanın değerinin ne olduğuna bakılmıyor. Benim arabam geçen sene 5 milyondu. Şimdi 15 milyon. Buna bakmadan direkt olarak fiyat odaklı bakılıyor. Bu ürün bir domates gibi değil. Risk oranı arttı" dedi.



EVE GELEN MİSAFİRİ BİLE SİGORTALIYORUZ

YANGIN sigortasının son dönemde trendi yükselen bir ürün olduğunun altını çizen Kırmızı, "Tabii biliyorsunuz tüm sanayi tesislerinden evlere kadar depremle ilgili ve diğer doğal afetlerle ilgili ürünler var. Sadece yangını özel ya da depremi özel özel alabiliyorsunuz. Tüm doğal afetleri kapsayan başınıza gelebilecek doğal afet veya kazaya tüm teminatları kapsayan. Hatta içine acil sağlık bile koyabiliyoruz. Tercih ediyorsunuz. Yedi tane kritik hastalık var. Onlar içinde kalp krizi vesaire gibi kritik hastalıklar var. Hatta belli limitler çerçevesinde sizin ve misafirlerinizin sadece evde yaşayanların değil, akşam gelen misafiriniz kalp krizi geçirirse ambulansından tutun işte tedavisinin birçok sürecine kadar belli limitler dahilinde bunları da karşılayan bir ürün" şeklinde konuştu.