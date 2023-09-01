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Giriş Tarihi: 1.9.2023 09:14

BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi.

BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ), yapılan açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır." denildi.

Bu kapsamda, BOTAŞ tarafından 01 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Açıklamada, "Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." şeklinde bilgilendirme yapıldı.

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BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi
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