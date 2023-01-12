BOTAŞ Genel Müdürü Özcan: Bugüne kadar 1 trilyon metreküplük kesintisiz gaz arzı sağladık

BOTAŞ 5. Sürdürülebilir Enerji Zirvesi, bu yıl "Geleceği Sahiplen" temasıyla gerçekleştirildi.

Özcan, konuşmasında, Türkiye'de petrolün bulunduğu 1967'den bugüne kadar yürütülen faaliyetlerle 14 milyar varil petrolün uluslararası piyasalara sunulduğunu söyledi.

Bunun sürdürülebilirliğin en önemli örneklerinden biri olduğunu kaydeden Özcan, "1967'den bugüne, bugünkü piyasa değeri yaklaşık 850 milyar dolar olan bir kaynağı uluslararası piyasaya sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Doğal gaz faaliyetlerinin de benzer şekilde 1987'den bu yana devam ettiğini ifade eden Özcan, "Bu ekip, 1987'den bugüne 1 trilyon metreküplük doğal gazı gerek yurt içi piyasalarına, gerekse yurt dışı piyasalarına kesintisiz, sürekli bir şekilde arz etmenin gururunu yaşıyor. O günden bugüne oluşmuş doğal gaz fiyatlarıyla bunun karşılığı 300 trilyon dolar." diye konuştu.

Özcan, özellikle son dönemde hayata geçirilen uluslararası boru hatlarıyla birçok ülkenin enerji güvenliğine katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Bu çok kritik bir nokta. Burada kaynak çeşitliliği anlamındaki gücümüzü de yansıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Boru hatlarındaki kapasiteye de değinen Özcan, "Boru hatlarındaki 75 milyon metreküplük günlük kapasite 161 milyon metreküpe, yani zirve bir değere çıktı. Çalışmalarımız devam ediyor. Karadeniz gazı da bu sene kapasite anlamında bize 10 milyon metreküplük bir katkı sağlayacak. 161 milyon metreküplük kapasiteyi 171'e çıkaracak. Ancak hemen akabinde, birkaç sene içerisinde 40 milyon metreküpe ulaşmasıyla, toplam kapasiteyi de 201 milyon metreküpe taşıyacak. TANAP'taki kapasite artışını da ilave ettiğimizde, bu rakama 20 milyon metreküp daha ilave olacak." bilgisini paylaştı.

Özcan, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanındaki gelişmelere de değinerek, şunları kaydetti:

"2016'ya kadar 34 milyon metreküplük bir kapasitemiz vardı. Yani iki sabit tesisimiz vardı. Bugün geldiğimiz nokta inanılmaz. Şu anda 133 milyon metreküp kapasitemiz var ama yeni Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) yolda. Doğal gaz tedarik ederek geliyor. Bu ay bitmeden ülkemizde hizmet etmeye başlayacak. Dolayısıyla bu kapasitenin de devreye girmesiyle toplam LNG kapasitemiz yılın ilk bölümünde 161 milyon metreküpe kadar yükselmiş olacak. Sadece boru hatları ve LNG gazlaştırma tesislerimizle yaklaşık 100 milyar metreküp düzeyinde doğal gazı sunma kabiliyetine sahip oluyoruz. Ülkemizin tüketiminin 55-60 milyar metreküp düzeyinde gerçekleştiğini düşündüğümüzde, burada çok büyük bir güç var. Bunlar, gaz merkezi olma yolunda dev adımlar."

Depolama çalışmalarının da devam ettiğini anımsatan Özcan, "Silivri ve Tuz Gölü'nde yapmış olduğumuz depolama faaliyetleri ülkemizin yüzakı projeleri. 16 Aralık'ta açılışını gerçekleştirdiğimiz Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi denizlerdeki en büyük depolama tesisi. Bunlar arz güvenliği noktasında bizleri rahatlatan projeler." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, yapılan yatırımlarla 81 ilin tamamına 2018'den bu yana kesintisiz gaz sağladıklarını, abone sayının ise 19,3 milyona ulaştığını söyledi.

Farklı kaynaklardan tedarik edilen doğal gazın Türkiye'nin yanı sıra farklı coğrafyalarda da kullanıldığını aktaran Özcan, doğal gazın LNG formu da dikkate alındığında ülke olarak bugüne kadar 6-7 farklı ülkeye enerji ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA 22 ÖDÜL

Sürdürülebilirlik kapsamında hayata geçirilen yerlileştirme çalışmalarına da dikkati çeken Özcan, Türkiye'nin deniz üstü (offshore) ilk yerli sondaj platformu ve milli SCADA projesine işaret etti.

Özcan, güneş ve rüzgar enerjisi santrali kurulumlarıyla 2024'te BOTAŞ tesislerinde kullanılan enerjinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağını dile getirdi.

BOTAŞ'ın verimlilik kapsamındaki çalışmalarına da değinen Özcan, şöyle devam etti:

"Kompresörler dahil sistemdeki gazı taşımak için kullandığımız enerji miktarında da artış beklenir. Burada ise tam tersi yaşanıyor. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu verimlilik ve optimizasyon çalışmaları sonrasında son 5 yılda yaklaşık 800 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu gerçekleştirdik. Her yıl Bolu ilinin tüketimi kadar doğal gaz tasarruf ediyoruz. Bu her sene üstüne koya koya devam ediyor. Günün sonunda sadece verimlilik çalışmalarıyla 5,97 milyon ton karbon salımı engellendi. Sadece verimlilikle evrene sunduğumuz 847 bin ağaçlık bir katkı bu. Yüzde 54 yakıt gazından tasarruf sağlayan bir sistemi inşa ettik. Burada LNG'lerin de sisteme girişinin katkısı var."

Özcan, BOTAŞ'ın bu çalışmalarla 2019-2022 döneminde uluslararası alanda 17'si çevre, 5'i sürdürülebilirlik olmak üzere 22 ödülün sahibi olduğunu ifade etti.