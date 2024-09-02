BOTAŞ ve Shell arasında dev anlaşma

Doğalgaz tedarik portföyünü çeşitlendiren BOTAŞ, Shell ile uzun dönemli LNG anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında, BOTAŞ, Shell'den 2027'den başlayarak yıllık 4 milyar metreküp LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) alımı yapacak. Anlaşmanın, BOTAŞ'ın gazı Shell'in teslim limanından yükleyip, başka limanlara boşaltması opsiyonu da bulunduğu kaydedildi. Bu opsiyon, gazın başka ülkeye-şirkete satılması imkanı anlamına geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşma töreninde Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan ile bir araya geldi. BOTAŞ'ın anlaşmasıyla ilgili bilgi veren Bayraktar, BOTAŞ ve Shell arasındaki uzun vadeli LNG anlaşması kapsamında 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük 40 LNG kargosunun Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.Dengeli tedarik portföyü oluşturmak için hem komşu ülkelerle hem de uluslararası şirketlerle çalışma yaptıklarını hatırlatan Bakan Bayraktar, Azerbaycan ve Cezayir ile boru gazı ve LNG tedarik anlaşmalarının yenilendiğini ve Türkiye'nin halihazırda 34 ülkeyle doğalgaz ticareti yaptığını belirterek, "BOTAŞ, 2023'teki 26.5 milyar dolarlık satışıyla Türkiye'nin açık ara en büyük şirketi konumundadır" dedi. Bayraktar, Shell ile anlaşmanın iki şirket arasında sadece bir alım-satım işleminin ötesinde, dolum limanından teslim alma ve Avrupa terminallerine boşaltım yapma gibi opsiyonlarıyla bölgesel ve küresel ilave ticaret imkanları sunması bakımından önemli olduğuna dikkati çekti.Türkiye'nin enerjideki yeni yatırımlarının ve projelerin yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Bayraktar, "Shell'in bu konudaki iddialı hedefleri için Türkiye rüzgar ve güneş potansiyeli inanıyorum ki dikkatle üzerinde birlikte çalışmamızı gerektirecek ve inşallah ileride böyle bir etkinlikte yenilenebilir projelerle ilgili yatırımları imzalıyor olacağız" değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, doğalgaz alanında yapılan altyapı yatırımlarıyla yıllık 70-80 milyar metreküp doğalgaz arzı sağlayabilecek durumda olduklarını söyledi. Türkiye'nin Avrupa'ya uzanan boru hatlarıyla gaz ihraç etme imkanı olduğuna da dikkati çeken Bayraktar, bu sayede Türkiye'nin artık komşu ülke Bulgaristan'a, ortak sınırının olmadığı Macaristan'a, Romanya'ya, Sırbistan'a doğalgaz ihraç ettiğini anımsattı.Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan da anlaşmanın BOTAŞ, Shell, Bakanlık arasındaki güven ilişkisi üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, anlaşmada emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Sawan, güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak, Türkiye'nin ulusal enerji stratejini desteklemek ve artan LNG talebini karşılamak için yeni fırsatları "dört gözle beklediklerini" söyledi.Türkiye'nin bugün 81 il, 862 yerleşim yeri ve 212 Organize Sanayi Bölgesi'ne doğalgazı ulaştırdığını söyleyen Bakan Bayraktar, "Bugün, günlük 7.5 milyon metreküpün üzerinde bir üretimimiz var, 3.2 milyon hanenin gaz ihtiyacını kendimiz üretiyoruz" diye konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin 15 Ağustos'ta doğalgazda günlük bazda üretim rekoru kırarak 7 milyon 609 bin metreküpe ulaştığını, sadece Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleştirilen üretimin ise 15 Ağustos'ta 6 milyon 146 bin metreküp ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını kaydetti. Singapur'dan yola çıkan yüzer üretim depolama ve tahliye platformunun (FPSO) bu ay sonunda Türkiye'ye ulaşacağını belirten Bayraktar, "Aktivasyon işlemleri sonrası bu tesis 20 yıl boyunca Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 4,5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak 10 milyon metreküplük üretim yapacak" diye konuştu.