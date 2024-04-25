Boyalı hasarlı sıfır araç!

Otomobil sektöründe skandalların ardı arkası kesilmiyor. Çip krizi bahanesiyle sıfır araçta stokçuluk yapan, otomobil fiyatlarını yükselten bayi ve galeriler, Ticaret Bakanlığı'nın müdahaleleriyle durdurulmuştu. Ancak şimdi de vatandaşlar yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Son dönemde birçok markanın 'sıfır' olarak sattığı araçlarda boya, hasar kaydı hatta değişen parça tespit edilmeye başlandı.Elindeki birikimiyle sıfır araç almak isteyen yüzlerce vatandaş mağdur olmuş durumda... Sorunun çözümü için bayiye başvuran vatandaşlar, bayi ile genel merkez arasında kalıyor. Bayi sorunun genel merkezden kaynaklandığını, genel merkez ise boya ya da hasarın bayiden dolayı oluştuğunu belirtiyor. Bazı bayiler ise otomobillerin boyasının nakil sırasında kalktığını, bu nedenle de boyandığını belirtiyor. Vatandaşı 'ek paket' vaadiyle susturmaya çalışıyor. Ancak vatandaşlar boyanın aracın değerini düşürdüğünü, o nedenle farkı ödemediklerini, davaların ise çok uzun sürdüğünü vurguluyor. Tüketici hakem heyeti yetkilileri de bu tür araçların 'ayıplı mal' kapsamına girdiğini belirterek, satıcının aracı iade alıp, yenisini vermekle mükellef olduğunu belirtiyor.Hasarlı ya da kusurlu araçlarla ilgili sosyal medyaya ve şikâyet sitelerine yüzlerce vatandaş isyanda... Mağdur bir vatandaş, "Peugeot servisinden oğlumun raporu üzerine ÖTV muafiyetli bir Peugeot 208 araç aldık. Sonrasında aracı alır almaz üç kez servise götürmek zorunda kaldım. Çeşitli arızalardan dolayı hemen ardından ekspertiz yaptırdım ve hayatımızın şokunu yaşadık. Araçta sökülüp takılmış parçalar, lokal boyalar, çekiç izleri, kaportada eğiklikler ve çalışmayan camlar vardı. Direklerde bile lokal boya tespit edildi. Bayi 'Ben bilmem' diyor. Genel merkez ise oyalama peşinde" diyor.Bir başka mağdur vatandaş da, şunları anlattı: "2023 model sıfır kilometre Dacia Sandero Stepway Extreme paket aracı satın aldım. 07.04.2024 tarihinde aracıma kaplama yaptırmak istediğim sırada, ustanın fark etmesi sonucu aracın bagaj kapağının sağ alt kısmında boyama yapıldığı anlaşıldı. Dışarıdan bakıldığında fark edilmeyecek şekilde, bagajın iç kısmında pasta izleri, boyanan alanda silikon izleri ve boyanan kısmın sol tarafında boya tozları gibi izler bulundu. Ayrıca aracın torpido üst kısmındaki plastik aksamda ve sol kapı üstü döşemesinde deformasyonlar olduğunu gözlemledik. Ertesi gün, şubeye gittiğimde, servis tarafından yapılan kontrol sonucunda böyle bir durumun olmadığı ifade edildi. Israrım üzerine dosya açılarak merkeze iletildi. 17.04.2024 tarihinde müşteri hizmetlerinden gelen geri dönüşte, aracın fabrikadan çıkmadan yapılan boyanın herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği, firmanın bir şey yapamayacağı belirtildi."Araçlarda yaşanan boya ve hasarlar nedeniyle artık vatandaşlar sıfır aracı alır almaz ekspere gitmeye başladı. Honda bayisinden sıfır bir araç satın alan vatandaş, "Aracı teslim aldıktan sonra ekspertize götürdüm. Ekspertiz raporunda iki kapıda yaklaşık 20 cm kadar lokal boya ve arka taraflarda iki çizik olduğu, zımpara yapıldığı belirtildi. Raporu bayiye götürdüğümde yetkililer, sorumluluğun ana firmada olduğunu ve onları dava etmem gerektiğini söyledi. Tüm suçlamaları ana bayiye yönelttiler. Tüm ekspertiz raporları ve çektiğim video kayıtları elimde mevcut. Boyalı aracın sıfır olarak satıldığına dair kanıtlarım var. Aracın yenisiyle değişimini veya zararımın karşılanarak para iadesini talep ettim, sonuç alamadım" diye isyan etti.Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Av. İbrahim Güllü, son dönemde sıfır araç satışlarında boya, hasar ve hatta değişen parça sorunu ile karşılaşıldığını belirerek, bunların aracın ayıplı olduğunu gösterdiğini kaydetti. Güllü, "Tüketici satın almış olduğu aracın ayıplı olması halinde, satıcıya karşı derhal ayıp ihbarında bulunması gerekir. Ayıp ihbarıyla birlikte tüketici seçimlik haklarından malın ayıpsız yenisi ile değiştirmesini, satıştan caydığını belirterek ödemiş olduğu bedelin iadesini yada aracın tamir edilmesini talep edebilir. Tercih hakkı tüketiciye aittir. Ayıp ihbarına karşı satıcı firma ile müteselsil sorumlu olan ithalatçı-imalatçı firma bu talebi derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi durumda tüketici mahkemesine dava açmalı" dedi.SABAH'a konuşan Y. B. isimli vatandaş da, BMW 2.18 i (değeri 2.2 milyon TL) markalı araçta yaşadığı sorunu şöyle anlattı: "Aracı alırken 'kusursuz şekilde teslim aldım' diye belge imzalattılar. Bayiden çıkmadan araçtan tuhaf bir ses geldi. Satış görevlisi servis kaydı açtı. İki hafta beklettikten sonra multi medya sisteminde sorun olduğunu, değiştireceklerini söylediler. 'Sıfır araçta neden değişen parçayı kabul edeyim' diye itiraz ettiğimde bakım hediyesi verip beni susturmaya çalıştılar."