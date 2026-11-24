CHP'de Grup Başkanı Faik Öztrak, 128 milyar dolar ift-i rasına yargının attığı tokat ve parti içinden "rezerv kaybolmaz" tespitlerine karşın ısrarla yalanı tekrar ediyor. Öztrak, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yine aynı iftiraları ısıttı. Fon soruşturmasını "sözde" değerlendirirken aynı yalana başvurmakta kaçınmayan Öztrak, Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin verdiği kararı da görmezden geldi. CHP'nin ortaya attığı 'kayıp 128 milyar dolar' iddiası ile ilgili Anayasa Mahkemesi son noktayı koymuştu. Mahkeme, CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasının hiçbir delile ve oglusal temele dayanmadığını belirterek, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetmişti. Berat Albayrak da CHP'den kazandığı 40 bin liralık tazminatı şehit aileleri ve gazilere bağışlamıştı. 2021 yılında açıklama yapan CHP Milletvekili İlhan Kesici de söz konusu iddianın gerçeklikten kopuk olduğunu it-i raf etmişti. Devlette tüm işlemlerin kayıt altında olduğunu ifade eden Kesici, Merkez Bankası'ndaki rezervin kaybolmadığını, hesaplara açık bir şekilde erişilebildiğini söylemişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör