Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Brent petrol dar aralıkta: İndirim, zam var mı?

BRENT PETROL DAR BİR BANTTA DALGALANIYOR

Akaryakıt fiyatları tarafında sektör temsilcilerinden yeni haber var mı diye merak eden araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan Brent petrol tarafındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Brent petrol, geniş piyasalarda riskten kaçınma hissiyatının hakim olması ve yatırımcıların İsrail'in İran'ın saldırısına tepkisini izlemesi nedeniyle dar bir aralıkta dalgalandı. Peki benzin ve motorin fiyatları söz konusu gelişmelerden etkilendi mi?