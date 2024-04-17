Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Brent petrol dar aralıkta: İndirim, zam var mı?

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde belirleyici olan petrol fiyatları dar bir aralıkta dalgalanırken akaryakıt fiyatları için yeni haber geldi mi? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...
BRENT PETROL DAR BİR BANTTA DALGALANIYOR
Akaryakıt fiyatları tarafında sektör temsilcilerinden yeni haber var mı diye merak eden araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan Brent petrol tarafındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor.
Brent petrol, geniş piyasalarda riskten kaçınma hissiyatının hakim olması ve yatırımcıların İsrail'in İran'ın saldırısına tepkisini izlemesi nedeniyle dar bir aralıkta dalgalandı. Peki benzin ve motorin fiyatları söz konusu gelişmelerden etkilendi mi?
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?
Benzin fiyatı için indirim, zam yok.
İstanbul 43,58 TL
Ankara 44,42 TL
İzmir 44,65 TL
MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?
Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için indirim, zam yok.
İstanbul 42,13 TL
Ankara 42,99 TL
İzmir 43,23 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.