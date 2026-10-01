Brent petrol 100 doları aştı: İran-ABD müzakereleri fiyatları yükseltti

Dün 99,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 98,03 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,5 artarak 100,49 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 92,57 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin tıkanmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de aralarında bulunduğu heyetten ülkeyi derhal terk etmesini istediğine ilişkin haberler etkili oldu.

Axios haber platformuna konuşan bir ABD'li yetkili, Beyaz Saray'ın 28 Eylül Pazartesi sabahı İran ile görüşmelerde ilerleme sağlanabileceğini değerlendirdiğini ancak öğleden sonra müzakerelerin çıkmaza girdiği kanaatine vardığını öne sürdü.