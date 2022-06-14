BRICS Ülkeleri Hangileridir? BRICS Açılımı Ve Amacı Nedir, Neden Kuruldu?

BRICS, Çin önderliğinde kurulan uluslararası kurumlardan biridir. Kutuplaşan dünyada ülkeler kendi aralarında çeşitli çıkar ortaklıkları kurarak birlikler oluşturabiliyor. Bu birliklerden birisi de BRICS kurumudur. Kuruma bağlı olan birçok ülke bulunuyor. Bölgesel bir kurum olsa da bir araya gelme amacı oldukça önemlidir. BRICS açılımı ve amacı nedir, neden kuruldu sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık.

Brics

BRICS terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ekonomilerini ifade edebilmek için kullanılır. Ülkelerin İngilizce olarak yazılan isimlerinin baş harfleri BRICS ismini ortaya çıkarır. Bu ülkeler çok hızlı bir gelişim içerisindedirler ve 2050 dünyasında da önemli bir konumda yer almayı kendilerine amaç edinmişlerdir. 2011 yılına kadar topluluğun ismi BRIC olarak anılıyordu. Ancak bu tarihten sonra Güney Afrika Cumhuriyeti de birliğe katılınca topluluk ismi BRICS olarak değiştirilmiştir.

Brics Ülkeleri

BRICS ülkeleri dünya ekonomisinin yaklaşık olarak beşte birini oluşturan ülkelerdir. Üye olan ülkelerin nüfusu ise dünyadaki nüfus miktarının %40'ı yani 2,9 milyar kişi kapsıyor. Aynı zamanda bu ülkeler dünyadaki maden rezervlerinin de %60'ına sahip ülkelerdir.

Dünyadaki tahılın büyük kısmını yine BRICS ülkeleri üretiyor ve dünyanın da en önemli erzak deposu durumundalar. Kurumun merkezi Çin devletinin ekonomi başkenti olan Şanghay'dır. Bankanın beş yıllık süre boyunca başkanlığını yapacak olan ülke Hindistan olmuştur. Özelliklerine bakıldığında BRICS ülkeleri dünya üzerinde oldukça güçlü bir yapı oluşturduğu söylenebilir. Her ülke BRICS'e kendi maliye bakanını ya da Merkez Bankası başkanını temsilci olarak göndermektedir. Toplam sermayesi çok yüksek olan kuruma üye olan ülkeler kendi aralarında mali istikrarı sağlamaya yönelik bir amaç taşırlar.

Brics Özellikleri

BRICS özelliklerine bakıldığında dünya üzerindeki en etkili kurumlardan olduğu söylenebilir. Bu özellikleri ise şu şekilde açıklamak mümkün olabilir:

Toplam sermayesi yaklaşık olarak 100 milyar dolar seviyesindedir.

Dünyadaki tarımın büyük bir kısmı bu ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık %40'ını oluşturan ülkelerdir.

Dünyadaki maden rezervlerinin de büyü kısmı yine BRICS ülkelerine aittir.

Bu bakımdan BRICS kurumunun güçlü bir yapısı vardır. Üye devletlerin mali istikrarını sağlama amacı ile kurulmuştur.

BRICS Açılımı ve Amacı Nedir, Neden Kuruldu?

Üye olan ülkelerin eğer dolar sıkıntısı yaşaması durumu söz konusu olur ise döviz rezervleri havuzundan yararlanabilme şansları bulunur. Ortak havuzda Çin 41 milyar dolar, Hindistan, Brezilya ve Rusya 18'er milyar dolar katkı sağlamaktadır. Bunun yanında Güney Afrika Cumhuriyeti 5 milyar dolar katkısı bulunuyor.