Brokerlara indirimli sigorta

Türkiye Sigorta, Ankara'dan sonra İstanbul'da düzenlediği toplantıda iş ortakları brokerlarla bir araya geldi. 95 firma ve 200'den fazla katılımcıyla gerçekleşen toplantıda, yeni iş fırsatları ve hedefler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2024'te sektörün lideri ve piyasa yapıcısı olduklarını belirterek, sağlıklı büyümelerini iş ortakları brokerlarının katkılarıyla sürdüreceklerini ifade etti. Çakmak "Brokerlarımızla birlikte büyüyüp, birlikte kazanacağız" dedi. Toplantıda ayrıca Türkiye Sigorta'nın broker ve acente çalışanlarına yönelik konut sigortalarında yüzde 40, sağlık sigortaları ve kasko sigortalarında yüzde 20 indirim kampanyasının detayları da paylaşıldı.