BTK’dan telefon için kayıp-çalıntı rehberi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) telefonunu kaybeden ya da çaldıran vatandaşların izlemesi gereken yol ve yöntemleri gösteren rehber hazırladı. Buna göre, cihazı çalınan ya da kaybolan kişilerin ilk olarak cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için E-Devlet üzerinden BTK Kayıp-Çalıntı İhbar Bildirimi yapması gerekiyor.Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için cihaza ait 15 haneli IMEI numarasının bilinmesi ve hat sahibinin E-Devlet, BTK ihbar merkezi ya da adli merciler yoluyla ihbarda bulunması gerekmektedir.E-Devlet üzerinden yapılan ihbarın sonucu yine E-Devlet üzerinden hem IMEI sorgulama (https://www. turkiye.gov.tr/imei-sorgulama) hem de kayıp-çalıntı ihbar sorgulama/ iptal alanından öğrenilebilir.BTK'nın çalınan, gasp edilen veya kaybedilen telefonları bulmak ve ilgili kişiye teslim etmek gibi bir görev ve sorumluluğu bulunmuyor. Vatandaşların emniyet güçlerine ve adli mercilere başvurması gerekiyor.Cihaz gerçek kişiye ait ise cihaz sahibinin durumu anlatan ıslak imzalı dilekçesi ekinde; cihaz faturası, imza sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı ile BTK'ya ıslak imzalı dilekçe ile yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.Kayıp/çalıntı ihbarı hangi yöntem ile yapılmış ise cihazda kullanılan hattın yasal sahibi olan kişi tarafından yine aynı yöntemle açılması sağlanabilmekte.