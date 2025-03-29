Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Buna göre, Bu hafta yatırım araçlarından altın ve borsa kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 6,80 kazançla tamamladı

BIST 100 HAFTAYI DEĞER KAZANCIYLA KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,80 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.872,75 ve en yüksek 9.830,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 5,71 artarak 11.148,77 puan, hizmetler endeksi yüzde 8,70 değer kazancıyla 9.598,68 puan, sanayi endeksi yüzde 7,11 artışla 12.766,88 puan, teknoloji endeksi yüzde 8,98 kazançla 18.524,12 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,60 ile Mia Teknoloji oldu.

Mia Teknoloji'yi yüzde 25,25 ile Alarko Holding ve yüzde 23,13 ile Koza Altın İşletmeleri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 4,77 ile Europower Enerji, yüzde 3,90 ile Altınay Savunma ve yüzde 2,76 ile Girişim Elektrik Sanayi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 546 milyar 744 milyon lirayla ASELSAN, 495 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA ve 429 milyar 180 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN HAFTA BOYU YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,15 artışla 3 bin 750 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,13 değer kazancıyla 25 bin 375 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,01 azalışla 38,0100 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,53 düşüşle 41,1260 lira oldu.

Geçen hafta 49,1600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,22 değer kazanarak 49,2700 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,02 artışla 43,1100 liradan alıcı buldu.