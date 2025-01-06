Bu hafta iki şirket halka arz olacak

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alan Gülermak Ağır Sanayi ile Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı bu hafta yapılacak. 6-7-8 Ocak tarihlerinde Egeyapı Avrupa GYO hisseleri için talep toplayacak. Egeyapı Avrupa GYO 157.8 milyon TL olan sermayesini 42.2 milyon lira artırarak 200 milyon liraya çıkaracak. Halka arzda sermaye artırımını temsil eden 42.2 milyon adet hissenin yanı sıra, mevcut hissedarlara ait 19 milyon adet satılacak. Toplam halka arz edilecek hisse sayısı 61.2 milyon adet olacak. Hisse başına fiyatın 15 TL olarak belirlendiği halka arzın büyüklüğü 918 milyon TL, şirket değeri ise 3 milyar TL olacak.Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt ise 8, 9, 10 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda 322.6 milyon liraya yükseltilecek sermayenin yüzde 12'sini oluşturan 38 milyon 760 bin adet hisse 125 liradan satılacak. Halka arz büyüklüğü 4 milyar 845 milyon TL, şirket değeri ise 40.3 milyar TL olarak gerçekleşecek.