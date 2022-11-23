Bu yöntemle altın alan kazançlı çıkacak! Vergi yok çalınma riski yok! İşte tüm merak edilenler

Borsada ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları'nda alım-satım arasındaki farkların düşük olması, düşük komisyonla alınıp satılabilmesi, çalınma riskinin olmaması ve bu varlıktaki kazançlardan stopaj vergisinin alınmayacak olması başlıca avantajlar olarak öne çıkıyor.

Söz konusu varlık 0,995 saflığında altına dayalı olurken, her bir sertifika 0,01 gram altına denk geliyor. Altın sertifikaları için 5 ton altın karşılığında 500 milyon adet sertifika satışa sunulurken, nakdi dönüşüm borsada satış şeklinde gerçekleştiriliyor.

Darphane Altın Sertifikaları'na ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle: