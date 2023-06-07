Buğday ve arpa fiyatları Trakyalı ve Osmaniyeli çiftçinin yüzünü güldürdü

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada üreticilerin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise ton başına 7 bin 500 TL geçeceğini söyledi.

Erdoğan tarafından açıklanan buğday fiyatı Osmaniye'deki çiftçilerin de yüzünü güldürdü. Düziçi ilçesinde buğday ve arpa üretimi yapan çiftçiler, bu senenin verimli olmasından dolayı da ayrıca sevindi. Kıraç alanlarda dönüm başına 300-400 kilogram ürün aldıklarını ovalarda ise bu oranın 500-600 kilograma çıktığını belirten çiftçiler "Devletimizin de desteğiyle bu sene beklentilerimiz karşılandı" dedi.

İlçeye bağlı Farsak köyünde çiftçilik yapan Halil Çiller, "Buğday ve arpa hasadı başlamıştır. Kıraçlarda biraz eksik verse de ovalarımızda çok güzel verim elde ettik. Bir dönüme 500-600 kilogram kadar verim aldık. Kıraçlarda ise 300-400 kilogram verim elde ettik. Devletimiz buğday ve arpa fiyatlarını açıkladı. Buğday fiyatı 8 bin 250 Türk Lirası, bin TL destekle 9 bin 250 Türk Lirası, arpa fiyatı 7 bin 500 Türk Lirası, bin TL de destek var, 8 bin 500 Türk Lirası olarak açıklandı. Bu ülke seçimden yeni çıktı, devletimizden Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederim, 2023 yılı buğday ve arpa sezonu tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Buğday fiyatlarının çiftçinin beklentilerini karşıladığını dile getiren Fadıma Çömez de, "Bu sene istediğimiz verimi aldık devletimiz de fiyat konusunda yardımcı oldu, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Bu sene dönüm başına 500 kilogram buğday aldıklarını belirten çiftçi Mustafa Sait ise, "10 dönüm yer biçtirdik dönüm başına ortalama 500 kilogram verim elde ettik. Aldığımız üründen memnunuz, devletimiz de destekliyormuş Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

"DIŞ PİYASAYA SATILDIĞINDA DA DESTEK ALINACAK"

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan fiyatları üreticiler olarak olumlu bulduklarını söyledi.

Fiyatların üreticilere hayırlı olmasını dileyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Desteklerle buğdayda ton başına 9 bin 250 lira, arpada 7 bin 500 lira fiyat belirlendi. Geçtiğimiz yıl sadece TMO alımlarında verilen prim desteği bu yıl tüm alımlarda verilecek. Geçen seneyle en büyük fark bu. Ton başına açıklanan 9 bin 250 liralık buğday fiyatı üretici açısından olumlu karşılandı. Genel anlamda mevcut konjonktüre ve dünya piyasalarına göre açıklanan fiyatların olumlu olduğunu düşünüyorum."

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise açıklanan fiyatların çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Arabacı, "Fiyata baktığımız da kötü diyebileceğimiz bir fiyat değil. Geçen sene prim desteği sadece TMO'ya ürün satanlara verilmişti, bu yıl dış piyasaya satıldığında da destek alınacak. Bu kısmı güzel olmuş." dedi.

Çiftçi Erol Ayar da açıklanan fiyatların üreticileri sevindirdiğini ifade etti.

Geçen yıla kıyasla güzel bir artış olduğunu dile getiren Ayar, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlardan bir üretici olarak gayet memnunum. İnşallah böyle devam eder. Rabb'im tüm üreticilerimize güzel bir hasat sezonu nasip etsin." diye konuştu.

"MEMNUN OLDUK İŞİN AÇIKÇASI"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da açıklanan buğday ve arpa fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Açıklanan fiyatların çiftçinin beklentilerine yakın düzeyde olduğunu ifade eden Şaylan, çiftçinin bir nebze rahatlayacağına inandığını belirtti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da fiyatın çiftçilerin beklentisini karşıladığını belirtti.

Saygı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Çiftçimizin hakkı verilsin çokta gözü yok. Bu fiyat normaldir. Genel olarak öyle değerlendiriyoruz." diye konuştu.