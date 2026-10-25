Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Buğdayda kişi başına 288 kilogramla rekor yılı
Giriş Tarihi: 25.10.2026

Buğdayda kişi başına 288 kilogramla rekor yılı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Buğdayda kişi başına 288 kilogramla rekor yılı
  • ABONE OL
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) Genel Başkanı Fehmi Kiraz, buğday üretiminin bu yıl kişi başına 288 kilogramla yıllık ihtiyacın üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, "Bu durum hem halkımızın gıda güvenliği hem de hayvan yemi tedariki açısından son derece olumlu bir gelişme" dedi. Bu sezon yağışlar ve hava olaylarının olumlu geçtiğine işaret eden Kiraz, bunun da bitkisel üretim tahminlerine yansıdığını söyledi. Kiraz, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde geçen yıla kıyasla yüzde 17.3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 60.8 artış, sebzelerde ise yüzde 0.8 azalış öngörüldüğünü belirtti.
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Buğdayda kişi başına 288 kilogramla rekor yılı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA