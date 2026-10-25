Buğdayda kişi başına 288 kilogramla rekor yılı

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Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) Genel Başkanı Fehmi Kiraz, buğday üretiminin bu yıl kişi başına 288 kilogramla yıllık ihtiyacın üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, "Bu durum hem halkımızın gıda güvenliği hem de hayvan yemi tedariki açısından son derece olumlu bir gelişme" dedi. Bu sezon yağışlar ve hava olaylarının olumlu geçtiğine işaret eden Kiraz, bunun da bitkisel üretim tahminlerine yansıdığını söyledi. Kiraz, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde geçen yıla kıyasla yüzde 17.3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 60.8 artış, sebzelerde ise yüzde 0.8 azalış öngörüldüğünü belirtti.