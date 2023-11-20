Bülent ERANDAÇ: Manisa Yunusemre’de tarih bir başka...

Turkuvaz medya mensupları olarak maziyi de atiyi de yaşamak isteyenlerin hayran kalacağı 16 şehzadenin sancak beyliği yaptığı Manisa Yunus Emre ilçesindeyiz
. Bir müze kent. Tarihe düşkün belediye başkanı doktor Mehmet Çerci sosyal belediyeciliğe yeni bir vizyon kazandırmış.
Osmanlı Müzesi bir harika müze...
Maziyi temsil ediyor... Saruhan bey cami bir sanat eseri.
İlçenin içinde yer alan Millet Çarşısı belediyeciliğe çok iyi bir örnek...
Gençlere müze bırakan bir doktor... Çerçi, "Gençlere maziyi ve atiyi yaşatan bir ilçe, bir kent bırakmak en büyük hedefim.
Belediye başkanlığını bir doktur titizliği ile yapıyorum" diyor.
Zeytin ve zeytinyağı ihracatı... Manisa... Türkiye lideri.
Türkiye'nin toplam TV ihracatının yüzde 88'i Manisa'dan.
Klima... Kombi... Minibar... Buzdolabı üretiminde... Manisa, Türkiye birincisi.
Gelmelisiniz... Gezmelisiniz... Konuşan değil üreten
Manisa'nın Yunus Emre ilçesi bir başka...