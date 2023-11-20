Bülent ERANDAÇ: Manisa Yunusemre’de tarih bir başka...

Turkuvaz medya mensupları olarak maziyi de atiyi de yaşamak isteyenlerin hayran kalacağı 16 şehzadenin. Bir müze kent. Tarihe düşkün belediye başkanı doktor Mehmet Çerci sosyal belediyeciliğe yeni bir vizyon kazandırmış.Osmanlı Müzesi bir harika müze...Maziyi temsil ediyor... Saruhan bey cami bir sanat eseri.Gençlere müze bırakan bir doktor...Belediye başkanlığını bir doktur titizliği ile yapıyorum" diyor.Türkiye'nin toplam TV ihracatının yüzde 88'i Manisa'dan.Klima... Kombi... Minibar... Buzdolabı üretiminde... Manisa, Türkiye birincisi.Manisa'nın Yunus Emre ilçesi bir başka...