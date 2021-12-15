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Giriş Tarihi: 15.12.2021 12:06 Son Güncelleme: 15.12.2021 12:09

Bulgaristan’ın tuğla ihtiyacını Tekirdağ karşılıyor

Abdullah YALÇIN / SABAH Abdullah YALÇIN / SABAH
Bulgaristan’ın tuğla ihtiyacını Tekirdağ karşılıyor

Bir Bulgaristan firması Tekirdağ’da üretim yapan tuğla fabrikasından tuğla almaya başladı. Tekirdağ'daki bir tuğla fabrikası yüzde 40 kapasitesini Bulgaristan'dan gelen taleplere ayırdı.

Bulgarlar müteahit ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarını Türkiye'ye yöneltti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde üretilen tuğlalar tren ve deniz yoluyla Bulgaristan'a gönderilmeye başladı.

Tuğla fabrikası sahibi Nurettin Ekmekçioğlu, "1,5 ay önce Bulgar firması gelerek bize müracaat ettiler. Bizim de tuğlalarımız ve örnekleri gitti orada beğenildi. Standarlara uygun, dayanıklı olduğu anlaşılınca Bulgaristan'dan birkaç firma geldi. Bunlar sadece mallarını Bulgaristan'a satmıyorlar. Romanya, Makedonya gibi Balkan ülkeleri ne de pazarlıyorlar. Bizde kabul ettik. Onların istediği standartlarda üretimimiz yaparak mallarımızı sevk etmeye başladık. Gemi ve trenle mallarımızı gönderiyoruz. Başlangıçtan üretimimizin yüzde 40'ınu ihraç ediyoruz. Bunlar Eskişehir'den de trenle kiremit alıyorlar" dedi.

Ekmekçioğlu, Fabrikamız daha önce yüzde 60 kapasite ile üretim yapıyordu. Bu firma ile anlaşma yapınca kapasite artırımı yaparak şuanda 200 kişi ile 3 vardiya olarak 100-100 üretime geçtik. Fabrikamız tamamen teknolojiyi kulanarak robotlar ile üretim yapıyor. Onlar aslında üretimin neredeyse 100'de 60 üretimini istiyor ancak iş piyasa ile olan anlaşmalarımız olduğundan bunu şimdilik kabul edemedik. Bulgar firması yetkileleri ile ilk etapda şu ana kadar üretibildiğimiz veya gönderebildiğimiz anlaşma tutarı ortalama 1 milyon euro civarında. Bu sevkiyatlar deniz ve tren yolu ile artarak devam edecek. Anlaşma bu rakam ile sınırlı değil. Yeterki bizler sevkiyatımızı yapabilelim. Ancak Devlet demir yollarının bize tahsis ettiği vagonların bir kısmının bakım ve muayene süresi geçtiği için Bulgaristan demir yolları bu vagonları ülkeye sokmuyor ve üzerindeki malzemeler ile geri gönderiyor. Buda bizim ihracat hızımızı kesiyor. Buna bir çare bulunmalı dedi. Şu ana kadar geri gönderilenler hariç 75 vagon tuğla gönderildi. Bir vagonda 145 bin tuğla bulunuyor ifadelerini kullandı.

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Bulgaristan’ın tuğla ihtiyacını Tekirdağ karşılıyor
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