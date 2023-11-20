Bursa’da kentsel dönüşüm hamlesi sürüyor

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlarla Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi ve Yiğitler kentsel dönüşüm projelerinde birinci etapların tamamlanmasının ardından Karapınar Kentsel Dönüşüm Projesi'nde de inşaatı başlattı. Bakanlık tarafından Cumalıkızık, Değirmenönü ve Karapınar mahallelerinin sınırları içinde, Maliye Hazinesi'ne ait 55 adet taşınmaz parseldeki proje ve uygulama çalışmalarıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi yetkilendirildi. Toplam 138 bin 600 metrekarelik alanda 3 bin 600 konut ile 300 dükkân inşa edilmesi planlanırken, projenin ilk ayaklarından olan Karapınar 1. etap projesinin temeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Yavuz'un da katıldığı törende atıldı.

HEDEF 10 BİN KONUT

Karapınar Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye iştiraki Burkent A.Ş. tarafından ihalesi 25 Eylül'de yapılan projeyi 2025 yılı ortasında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Temelini attıkları 1. etap projesinin 90 konut ve 4 adet dükkândan oluştuğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Ayrıca yılsonuna kadar diğer 3 bölümde de temel atma törenlerini gerçekleştireceğiz. Planlamaya aldığımız çalışmaları teker teker hayata geçirdiğimizde 2029 yılı sonuna kadar 10 bin civarı konutu kentsel dönüşümle şehrimize kazandırmış olacağız. 2019 yılında Bursa Şehir Tasavvurumuzu paylaşırken, "çınar ağaçlarının gölgesinde çocukların büyüdüğü bir Bursa" demiştik. Bu hedefimize adım adım ilerliyoruz" dedi.

DÖNÜŞÜM SIKINTILI İŞ

Kentsel dönüşümün sıkıntılı bir iş olduğunu, herkesin kafasına yatan dört dörtlük bir dönüşümün mümkün olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, "Maalesef biz arabamızı, beyaz eşyamızı değiştirirken fark ödemeyi kabul ediyoruz, ancak kentsel dönüşümde fark ödemeyi aklımıza getirmiyoruz. Yıldırım, 660 bin nüfusuyla Bursa'nın ikinci büyük ilçesi ama Bursa'nın tüm coğrafyanın sadece yüzde 1'i kadar alana sahip. Bundan 40- 50 yıl önce yolu izi olmayan, imar planı bulunmayan alanlara kaçak köçek yapılan konutlarla bir şehir kurulmaya çalışılmış. Eskiyi yeni hale getirmek en zor iştir. Biz gerçekten ortaya bir değer çıkarmaya çalışıyoruz. Bölgede yaşam devam ederken, bir taraftan da yenileme yapmaya çalışıyoruz. Biz Bursa'nın geleceğini konuşmak zorundayız. Derdiniz, heyecanınız varsa, şehre karşı hissiyatınız varsa bunlarla yatar bunlarla kalkarsınız. Biz AK kadrolar olarak bunu yapıyoruz. Birileri de yalanla, iftirayla, algıyla maalesef vatandaşımızı etkilemeye çalışıyor" diye konuştu.

40-50 YILLIK SORUNLAR

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da kentin inşası ve vatandaşların güvenli ve konforlu, sosyal yaşam alanlarına kavuşması noktasında projeler ürettiklerini söyledi. Bu çalışmaları yaparken, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Deprem artık göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Bunu son depremde yine müşahede ettik. Yıldırım'da imar planları ve imar uygulaması ile ilgili işlerimiz vardı. Bunlar olmadan dönüşüm mümkün değildi. Bursa 40-50 yıldır ciddi göç almış. Çarpık yapılaşma ile yol, sağlık ocağı, otopark, okul alanları düşünülmeden kaçak yapılaşmaya gidilmiş. Şimdi bu sıkıntıyı çözmeye gayret ediyoruz. 40 - 50 yıllık sorunların bir anda çözülmesi kolay değil. Önce mülkiyet problemlerini çözmeniz gerek. Bu bölgede 5800 civarında tapu dağıttık. 1 etap dediğimiz Ankara yolu civarında da yakında 1500 tapu dağıtmış olacağız. Dönüşüm çalışmasıyla mülkiyet problemlerimizi nihayete erdirmiş olacağız. 10 binden fazla hak sahibine tapu dağıttık. İnşallah 40 binli rakamlara ulaştıracağız" dedi.

Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Refik Özen de kentsel dönüşüm yasasının meclisten geçtiğini hatırlatarak, gerek merkezi hükümet gerekse Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışmalarıyla bu tür dönüşüm projelerinin bundan sonra daha da hızlanacağını kaydetti.

Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır da sağlık ocağı başta olmak üzere bölgeye yapılan yatırımlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karapınar'da dönüşümün startı verildi.