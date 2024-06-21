Bütçe 5 ay sonra fazla verdi

Hazine ve MaliyeBakanlığı, mayısayı bütçe gerçekleşmeleriraporunuaçıkladı. Merkeziyönetim bütçesindenocak-mayıs döneminde 3trilyon 712 milyar 50 milyonlira harcama yapılırkenbütçe gelirleri 3 trilyon240 milyar 147 milyon lirayaulaştı. Buna göre, merkeziyönetim bütçe giderleriMayıs 2023'te 430 milyar518 milyon lira iken bu yılınaynı ayında yüzde 83 artışla787 milyar 728 milyon lirayayükseldi. Böylece 2024'temerkezi yönetimbütçe giderleri için öngörülen11 trilyon 89 milyar 37 milyonlira ödeneğin yüzde 7.1'i kullanılmışoldu.Faiz dışı fazla, geçen yılmayısta 221 milyar 620 milyonlira iken bu yılın aynıayında 330 milyar 52 milyonlira olarak gerçekleşti. Faizhariç bütçe giderleri, geçenyılın aynı ayına göre yüzde106.6 artarak 677 milyar 84milyon liraya yükseldi. Faizhariç giderlerin bütçe ödeneklerinegöre gerçekleşmeoranı ise 2023'ün aynı ayındayüzde 6,6 iken geçen ayyüzde 6.9 olarak hesaplandı.Mayıs personel giderleri,geçen yılın aynıayına göre yüzde133.6 artarak 204milyar 32 milyonlira oldu. Personelgiderleri için bütçedeöngörülen 2trilyon 553 milyar495 milyon liraödeneğin yüzde