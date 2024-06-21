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Giriş Tarihi: 21.6.2024

Bütçe 5 ay sonra fazla verdi

Bütçe 5 ay sonra fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Merkezi yönetim bütçesinden ocak-mayıs döneminde 3 trilyon 712 milyar 50 milyon lira harcama yapılırken bütçe gelirleri 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya ulaştı. Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Mayıs 2023'te 430 milyar 518 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya yükseldi. Böylece 2024'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon lira ödeneğin yüzde 7.1'i kullanılmış oldu.
Faiz dışı fazla, geçen yıl mayısta 221 milyar 620 milyon lira iken bu yılın aynı ayında 330 milyar 52 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106.6 artarak 677 milyar 84 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023'ün aynı ayında yüzde 6,6 iken geçen ay yüzde 6.9 olarak hesaplandı. Mayıs personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 133.6 artarak 204 milyar 32 milyon lira oldu. Personel giderleri için bütçede öngörülen 2 trilyon 553 milyar 495 milyon lira ödeneğin yüzde
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Bütçe 5 ay sonra fazla verdi
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