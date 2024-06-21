Bütçe 5 ay sonra fazla verdi

Hazine ve Maliye
Bakanlığı, mayıs
ayı bütçe gerçekleşmeleri
raporunu
açıkladı. Merkezi
yönetim bütçesinden
ocak-mayıs döneminde 3
trilyon 712 milyar 50 milyon
lira harcama yapılırken
bütçe gelirleri 3 trilyon
240 milyar 147 milyon liraya
ulaştı. Buna göre, merkezi
yönetim bütçe giderleri
Mayıs 2023'te 430 milyar
518 milyon lira iken bu yılın
aynı ayında yüzde 83 artışla
787 milyar 728 milyon liraya
yükseldi. Böylece 2024'te
merkezi yönetim
bütçe giderleri için öngörülen
11 trilyon 89 milyar 37 milyon
lira ödeneğin yüzde 7.1'i kullanılmış
oldu.
Faiz dışı fazla, geçen yıl
mayısta 221 milyar 620 milyon
lira iken bu yılın aynı
ayında 330 milyar 52 milyon
lira olarak gerçekleşti. Faiz
hariç bütçe giderleri, geçen
yılın aynı ayına göre yüzde
106.6 artarak 677 milyar 84
milyon liraya yükseldi. Faiz
hariç giderlerin bütçe ödeneklerine
göre gerçekleşme
oranı ise 2023'ün aynı ayında
yüzde 6,6 iken geçen ay
yüzde 6.9 olarak hesaplandı.
Mayıs personel giderleri,
geçen yılın aynı
ayına göre yüzde
133.6 artarak 204
milyar 32 milyon
lira oldu. Personel
giderleri için bütçede
öngörülen 2
trilyon 553 milyar
495 milyon lira
ödeneğin yüzde