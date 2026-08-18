Bütçe açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. Verilere göre, temmuzda merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 790,5 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 412,4 milyar TL oldu. Böylece bütçe temmuzda 378.1 milyar TL açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı açık da 51.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Temmuzda faiz giderleri 326.8 milyar TL olarak kaydedildi.

7 AYDA 1.3 TRİLYON TL

Ocak-Temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 520,7 milyar TL, bütçe gelirleri 9 trilyon 199,7 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 320,9 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 8 trilyon 729,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 470,1 milyar TL olarak kaydedildi. Temmuzda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43.3 artarak 461 milyar 568 milyon lira olarak belirlenirken personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin yüzde 9.4'ü kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48.2 artışla 55 milyar 698 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 599 milyar 691 milyon lira ödeneğin yüzde 9.3'ü kullanılmış oldu. Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 249 milyar 568 milyon lira ödeneğin yüzde 9.1'i harcandı. Temmuz'da, yüzde 42.2 artışla 113 milyar 900 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

VERGİ TAHSİLATINDA ARTIŞ

Cari transferler, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,2 artarak 611 milyar 450 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 6 trilyon 870 milyar 794 milyon lira ödeneğin yüzde 8,9'u kullanıldı. Temmuz'da, 150 milyar 899 milyon lira sermaye gideri yapılırken sermaye transferi 34 milyar 999 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri, 35 milyar 224 milyon lira oldu. Faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 142,8 artarak 326 milyar 764 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın temmuz ayında 1 trilyon 96 milyar 914 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 28,8 artışla 1 trilyon 412 milyar 397 milyon liraya yükseldi. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin temmuz ayı gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 8,6 iken, geçen ay yüzde 8,7 oldu. Vergi gelirleri tahsilatı, temmuzda 2025'in aynı ayına göre yüzde 30 artarak 1 trilyon 234 milyar 842 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı, temmuzda yüzde 8.9 oldu. Vergi türleri itibarıyla temmuzda geçen yıla göre gelir vergisi yüzde 47.9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 46.2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 36.8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 16.4, damga vergisi yüzde 49.5, harçlar yüzde 46.7, diğer vergiler tahsilatı yüzde 24.5, özel tüketim vergisi yüzde 5.1 artarken kurumlar vergisi yüzde 69.8 azaldı.



MALİ DİSİPLİNİ KORUYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen bütçe hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirtti. Ocak-temmuz döneminde faiz dışı bütçe fazlasının geçen yıla göre 228 milyar lira artarak 470 milyar liraya ulaştığını bildiren Şimşek, mali disiplinle dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör