Merkezi yönetim bütçesi ekimde 481.1 milyar TL, yılın ilk 10 ayında ise 2 trilyon 321 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre ekimde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13.2 artarak 1 trilyon 298 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 29.9 artışla 1 trilyon 779 milyar liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin yüzde 16.9 artarak 1 trilyon 141 milyar liraya ulaştığı ekim ayında, faiz giderleri yüzde 91.4 artarak 301.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

FAİZ 2.5 TRİLYONU GEÇTİ

Ekimde her gün ortalama 9.7 milyar TL faiz ödendi. Bütçe açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115 artarak 481 milyara ulaşırken, faiz dışı açık ise yüzde 173 artarak 179.8 milyar TL oldu. Vergi türleri itibarıyla ekimde geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 31.3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 30.7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 22.4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 31.4, damga vergisi yüzde 25.2, harçlar yüzde 28.6, diğer vergiler tahsilatı yüzde 17 artarken, özel tüketim vergisi yüzde 19.8 azalış gösterdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri, Ocak-Ekim 2025 döneminde 11 trilyon 592 milyar lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 35.7 artışla 15 trilyon 727 milyar liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri, ocakekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34.8 artarak 13 trilyon 175 milyar liraya çıktı. Faiz giderleri, yüzde 40.3 artarak 2 trilyon 552 milyar 445 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise geçen yılın ocak-ekim döneminde, 10 trilyon 151 milyar 995 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 32.1 artışla 13 trilyon 406 milyar 85 milyon liraya çıktı. Yılın ilk 10 ayında bütçe açığı yüzde 61.2 artarak 2 trilyon 321 milyara ulaştı.