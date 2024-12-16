Bütçe gelişmelerine ilişkin sonuçlar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Bütçe gelirleri kasımda 939 milyar 460 milyon lira, giderleri 956 milyar 105 milyon lira olarak açıklandı. Bütçede kasımda 16 milyar 646 milyon lira, ocak-kasım döneminde 1 trilyon 276 milyar 935 milyon lira açık oluştu

Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 939 milyar 460 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 42,5 artışla 956 milyar 105 milyon liraya ulaştı.

Ocak-kasım döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,2 yükselerek 7 trilyon 793 milyar 286 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 81,8 artarak 9 trilyon 70 milyar 221 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, kasımda 16 milyar 646 milyon lira, ocak-kasım döneminde de 1 trilyon 276 milyar 935 milyon lira açık verdi.