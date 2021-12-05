Bütçe maratonu başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi, bugünden itibaren Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. 12 gün kesintisiz sürecek görüşmelerin ardından oylamaya yapılacak ve 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi ve 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun teklifi kabul edilmiş olacak. Görüşmelerin ilk gününde siyasi partiler bütçenin geneli üzerinde konuşma yapacak. Bütçenin TBMM Genel Kurulu'na sunuşunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak. CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
, AK Parti adına Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli
, MHP adına grup başkanvekilleri Erkan Akçay
ve Levent Bülbül
, İYİ Parti adına grup başkanvekilleri Musavvat Dervişoğlu
ve Erhan Usta
, HDP adına eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, şahsı adına ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici birer konuşma yapacak.