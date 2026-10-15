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Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:25

Bütçede 9 aylık tablo belli oldu: Gelirler 12 trilyon TL'yi aştı!

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 1 trilyon 253,1 milyar lira, giderleri 1 trilyon 785,4 milyar lira olarak belirlendi. Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artışla 12 trilyon 107 milyar 800 milyon liraya çıktı.

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AA
Bütçede 9 aylık tablo belli oldu: Gelirler 12 trilyon TL’yi aştı!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,7 artarak 1 trilyon 253 milyar 149 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 34,1 artışla 1 trilyon 785 milyar 391 milyon liraya ulaştı.

Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artışla 12 trilyon 107 milyar 800 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 36,4 yükselerek 13 trilyon 948 milyar 130 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi eylülde 532 milyar 242 milyon lira, ocak-eylül döneminde 1 trilyon 840 milyar 330 milyon lira açık verdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ #BÜTÇE
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