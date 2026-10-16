Bütçede yılın en yüksek aylık açığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22.7 artarak 1 trilyon 253 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 34.1 artışla 1 trilyon 785 milyar 391 milyon liraya ulaştı. Faiz giderinin yüzde 11.2 artarak 263 milyar liraya çıktığı eylül ayında, vergi gelirleri ise yüzde 21.8 artarak 1 trilyon 74 milyar lira olarak gerçekleşti. Eylül ayında faiz dışı açık, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 268 artarak 269.2 milyar lira oldu.

FAİZ 2.2 TRİLYONU AŞTI

Merkezi yönetim bütçe giderleri, Ocak- Eylül 2025 döneminde 10 trilyon 222 milyar lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 36.4 artışla 13 trilyon 948 milyar liraya yükseldi. Faiz giderleri, yüzde 35.4 artarak 2 trilyon 251 milyar lira oldu. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise yüzde 34.5 artışla 12 trilyon 107 milyar liraya çıktı. Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 34.2 artarak 10 trilyon 401 milyar liraya ulaştı. İlk 9 ayda bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51.2 artarak 1 trilyon 840 milyar lira oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör