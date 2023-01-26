Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Büyük firmalar ikinci el piyasasını manipüle ediyor
Giriş Tarihi: 26.1.2023 15:34 Son Güncelleme: 26.1.2023 15:55

Büyük firmalar ikinci el piyasasını manipüle ediyor

Araç almak ve satmak isteyenler aracının satış değerini internet üzerinden belirliyor ve herkes birbiriyle yarışırcasına fiyat artırarak ilan veriyor. Pandemi sonrası ortaya çıkan çip krizi ile sıfır otomobil üretimi azalmış ve ikinci el otomobil alıcısı artmıştı. Oto Galeri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Göksoy: “2023 model araçların girişleri nisan ayı gibi olacak. Sıfır araç gelmediği zaman ikinci el otomatik olarak yine artacak. İkinci el piyasası hareketlendiği zaman fiyatlar yine artış gösterecek.” dedi. Göksoy piyasayı manipüle edenlerin oyununu ve hızla artan fiyatların nedenini SABAH’a anlattı.

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Büyük firmalar ikinci el piyasasını manipüle ediyor

Piyasayı manipüle etmek için bazı büyük firmalar sıfır otomobil yerine yüzlerce hatta binlerce ikinci el araçlar alıyor, ardından piyasanın dengelerini alt üst ediyor. Haydar Göksoy: "Türkiye'deki fiyatlar hep şişirilmiş durumda ve gerçek fiyatlar değil. Birkaç firma binlerce araç stoku yaparak piyasada problem oluşturdu" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Örneğin, lüks bir araç için internet piyasasına baktığınız zaman bir modelden 500 adet var. Büyük firmalar bu araçların 100-150 âdetini normal piyasa fiyatı ile topluyorlar ve ardından onları internetten kaldırıyor. Bu sefer aldıkları yedi yüz bin liralık arabayı dokuz yüz elli bin lira olarak satış ilanı veriyorlar ve internete girdiğiniz zaman bütün araçların fiyatları sanki dokuz yüz elli bin lira civarı gibi görünüyor. Normal satıcı bakıyor ve benim aracım piyasada bu fiyat olmuş diyor. Tabii o satıcı da o fiyattan ilan giriyor sonra katlaya katlaya bu şekilde gidiyor. Tabii durum böyle olunca artık kimse yazan fiyatların altında ilan vermiyor."

"SIFIR ARAÇ GELMEDİĞİ ZAMAN İKİNCİ EL FİYATI ARTIYOR"

Türkiye'de yeterince araç olduğunu ve fiyat artışının sadece yarın araç alacak kişilere zarar verdiğini ve satıcıların her zaman kazandığını belirten Haydar Göksoy şunları söyledi: "2023 model araçların girişleri nisan ayı gibi olacak. Sıfır araç gelmediği zaman ikinci el otomatik olarak yine artıyor. Geçen yıl bir milyon liraya sattığımız araç bu yıl 2 milyon 200 bin lira oldu. Fiyatların düşeceğini sanmıyorum hatta artacağını düşünüyorum."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük firmalar ikinci el piyasasını manipüle ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA