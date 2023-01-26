Büyük firmalar ikinci el piyasasını manipüle ediyor

Piyasayı manipüle etmek için bazı büyük firmalar sıfır otomobil yerine yüzlerce hatta binlerce ikinci el araçlar alıyor, ardından piyasanın dengelerini alt üst ediyor. Haydar Göksoy: "Türkiye'deki fiyatlar hep şişirilmiş durumda ve gerçek fiyatlar değil. Birkaç firma binlerce araç stoku yaparak piyasada problem oluşturdu" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Örneğin, lüks bir araç için internet piyasasına baktığınız zaman bir modelden 500 adet var. Büyük firmalar bu araçların 100-150 âdetini normal piyasa fiyatı ile topluyorlar ve ardından onları internetten kaldırıyor. Bu sefer aldıkları yedi yüz bin liralık arabayı dokuz yüz elli bin lira olarak satış ilanı veriyorlar ve internete girdiğiniz zaman bütün araçların fiyatları sanki dokuz yüz elli bin lira civarı gibi görünüyor. Normal satıcı bakıyor ve benim aracım piyasada bu fiyat olmuş diyor. Tabii o satıcı da o fiyattan ilan giriyor sonra katlaya katlaya bu şekilde gidiyor. Tabii durum böyle olunca artık kimse yazan fiyatların altında ilan vermiyor."

"SIFIR ARAÇ GELMEDİĞİ ZAMAN İKİNCİ EL FİYATI ARTIYOR"

Türkiye'de yeterince araç olduğunu ve fiyat artışının sadece yarın araç alacak kişilere zarar verdiğini ve satıcıların her zaman kazandığını belirten Haydar Göksoy şunları söyledi: "2023 model araçların girişleri nisan ayı gibi olacak. Sıfır araç gelmediği zaman ikinci el otomatik olarak yine artıyor. Geçen yıl bir milyon liraya sattığımız araç bu yıl 2 milyon 200 bin lira oldu. Fiyatların düşeceğini sanmıyorum hatta artacağını düşünüyorum."