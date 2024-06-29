Büyük fonların kapısı açıldı

Borsa İstanbul, son 2 ayda 10-11 bin aralığına sıkışmasına rağmen yıl başından bu yana yüzde 42.54'le, yüzde 73.3 ile ilk sırada yer alan Arjantin Borsası'nın ardından dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası konumunda bulunuyor. Borsa İstanbul son 1 yılda ise yüzde 84.9 ile getiri sıralamasında üçüncü oldu. Türkiye'nin gri listeden çıkışının ardından, temmuz ayında Moody's'in de not artırımının desteğiyle, 10 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasındaki 6 haftada 1.9 milyar dolarlık net satış gerçekleştiren yabancıların, tekrar alım tarafına geçeceğine dikkat çeken analistler, endeksin ilk hedefinin 400 dolar (13 bin) olduğunu belirtiyor.Gri listeden çıkışın, Türkiye'nin yatırım yapılabilirliğini, hem doğrudan yatırımlar hem de portföy yatırımcıları açısından, artırabilecek bir gelişme olarak değerlendirdiklerini ifade eden Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı, "Uzun vadede, böyle bir karar hem fon akışları hem de Türkiye ekonomisi açısından oldukça olumlu. Gri listeden çıkması uzun vadeli beklentileri destekler. Önümüzdeki 3-6 aylık dönemde enflasyonla mücadeledeki başarı ve hükümetin ekonomi programının beklendiği gibi gitmesi, piyasaların yönünü bulmasında belirleyici olacaktır" dedi.NCM Menkul Değerler Kurumsal İlişkiler Direktörü Ahmet Uluhan, uzun zamandır piyasaların odağında olan ve çıkışın neredeyse kesin gözüyle bakıldığı bir sürecin olumlu sonuçlanmasının hem Türkiye ekonomisi hem de ileriye yönelik çok yönlü etkileri açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Uluhan, "Birçok uluslararası fon yatırımcısının Türkiye ekonomisine yönelik ilgi ve iştahının olduğunu biliyoruz. Ancak yasal düzenlemelere yönelik kriterlerinden kaynaklı gri listede bulunan ülkelere bu tür fonların yatırım yapmadıklarını da biliyoruz. Bu gelişmeyle bu tür büyük yatırım fonlarının ilgisi daha da artacak ve Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacaktır" dedi. Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol da, gri listeden çıkarılmanın Türkiye'ye sermaye girişlerinin artmasında, portföy girişlerinin yükselmesinde ve tahvil tarafına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini söyledi.Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Türkiye'nin gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor" açıklamasını yaptı.Borsada BIST-100 Endeksi'nin yüzde 42.5 yükseldiği bu yıl, en fazla prim yapan endeks yüzde 98.10 ile sigorta oldu. İletişim endeksi yüzde 82 ile ikinci sırada yer alırken, bankacılık endeksi yüzde 73.5 ile üçüncü oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 14.1 trilyon liraya (428.8 milyar dolar) ulaştı. Piyasa değeri en yüksek şirket 575.1 milyar TL ile Koç Holding olurken, Garanti Bankası 472.1 milyar TL ile ikinci, Türk Hava Yolları 426.1 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı. 28 şirketin piyasa değeri 100 milyar lirayı, 18 şirketin piyasa değeri 200 milyar lirayı, 9 şirketin piyasa değeri 300 milyar lirayı geçti.