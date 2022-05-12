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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Büyük kripto çöküş

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN
Büyük kripto çöküş

Türkiye’de her 12 kişiden birinin işlem yaptığı kripto paralar bir süredir eriyor ama dün ‘büyük çöküş’ yaşadı. Yüzde 99’a varan oranda düşüş yaşayan para birimleri oldu. Piyasada 280 milyar dolar buharlaştı

Kripto para piyasasında oluşan devasa getiriler ve fiyat artışları akla hep 'Bu alanda bir balon mu oluştu?' sorusunu getiriyordu. Dijital yatırımcılar da güneşli yaz günleri gibi durumdan mutluydu. Ancak yılbaşından bu yana ve özellikle de son bir hafta ve dün piyasalar 'kripto kışı' yaşadı. Yüzde 99'a varan oranlarda yani tüm paranın kaybedildiği erimeler yaşandı. 2000'lerin başındaki 'dotcom krizi' gibi bir sürecin tekrarlanabileceğine dair korkular da yatırımcının aklında.




YÜZ MİLYARLARCA $ ERİDİ
24 saatte Bitcoin'in yüzde 10, Ethereum'un yüzde 20 değer kaybetmesi ve Luna'nın yüzde 98 gibi inanılmaz bir düşüş yaşaması da akıllara 'Paraların tamamı yok mu olacak?' sorusunu getirdi. Piyasayı domine eden ilk beş para biriminde de çok sert düşüş yaşandı. 280 milyar dolarlık piyasa değeri kaybı yaşandı. Yani neredeyse bir günde bir Finlandiya ya da Mısır yok oldu.



'BATARSAK PARANIZ GİDER'
Yatırımcı bu şüpheyi yaşarken dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase'in müşterilerini tüm paralarını kaybedebilecekleri konusunda uyarması üzerine de panik daha da arttı. En popüler kripto borsası Coinbase, şirket iflas ederse kullanıcıların tüm paralarını kaybedebilecekleri konusunda uyardı ve ardından hisse fiyatında yüzde 27'lik bir düşüş meydana geldi.

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Büyük kripto çöküş
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